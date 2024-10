Biella, da AltaModa ViModa le acconciature autunno inverno 2024 FOTO

L’autunno 2024 si presenta come una stagione ricca di cambiamenti, e i capelli non fanno eccezione. Con il passaggio dall’estate, i capelli tendono a indebolirsi e cadere più facilmente, dopo essere stati esposti al sole, alla salsedine e al cloro. Questo periodo delicato richiede particolare attenzione per riparare e rivitalizzare la chioma, una missione abbracciata da tutti gli esperti del settore. Alessandro Vignola di Alta Moda 1 ci racconta le tendenze per l'autunno 2024: "si punterà su cinque macro-stili, pensati per adattarsi a tutte le corporature, forme del viso e caratteristiche etniche, con una forte attenzione alla personalizzazione".

Tagli di tendenza dal corto al lungo l'importante è sentirsi bene quando si esce dal parrucchiere, ribadisce Nadia Pozzati. Tra i caschetti troviamo il Razon Bob, un taglio netto per formare un caschetto da portare liscio o con movimenti leggeri o intensi, o il Crob, un caschetto corto, il capello arriva allo zigomo per essere una moderna Valentina. Per il lungo tra liscio e riccio le opzioni vanno dalla frangetta aperta al mosso libero in modo da spostare la riga durante il giorno in piena libertà.

Entrare dal parrucchiere è sempre un momento importante per le donne, tagliare i capelli, aiuta a rinforzare la struttura del capello, eliminando la parte sfibrata o danneggiata, affinchè ricresca più sana. Nadia sottolinea le tante possibilità di taglio a disposizioni, dal Razor Bob, Crob, Blunt Chin Bob, Soft Curved Bob, al Long Shaggy Style, senza tralasciare il Cropped Curly Pixie, il Cloud curl e Flowy long hair.

Un taglio senza colore non può definirsi completo, aggiunge Alessandro, tra le sfumature dell'ultimo trimestre 2024, per celebrare il colore autunnale e per esaltare ogni carnagione abbiamo il castano miele, una nuance calda e luminosa che ravviva i capelli scuri, particolarmente adatta a carnagioni olivastre o ambrate. Il cherry, una sfumatura audace e vibrante, perfetta per chi vuole osare. Funziona magnificamente su pelli chiare e medie, dando un contrasto forte e accattivante. Il nero corvino, un classico intramontabile, tornato alla ribalta per chi cerca eleganza e mistero. Questo colore intenso si abbina bene a pelli diafane o scure, creando un effetto sofisticato.