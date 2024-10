Obiettivo Sabato a “Fatti ad Arte”: i maestri artigiani nei palazzi di Biella.

Possiamo dire di essere tornati “nel luogo del delitto”, dato che fin dalla prima edizione non abbiamo mai rinunciato a visitare a Palazzo Ferrero e Palazzo Lamarmora a Biella Piazzo, le meravigliose creazioni dei maestri artigiani di tutta Italia.

Ma quest’anno, per l’ottava edizione, avevamo una motivazione in più: l’aggiunta di Palazzo Gromo Losa come sede espositiva di quattro magnifiche mostre che ci siamo particolarmente divertiti a fotografare da ogni angolazione, per poi recarci nei palazzi storici, ed ancora una volta meravigliarci dello straordinario ingegno dimostrato dagli artigiani e le artigiane d’Italia, nella creazione di nuovi oggetti e la continua rielaborazione di manufatti del passato, utilizzando strumenti senza tempo.

Non ci sono luoghi migliori per questo connubio Arte/Artigianato/Palazzi Storici, ed abbiamo colto la meraviglia e lo stupore anche nei numerosi visitatori che si sono susseguiti nei due giorni di apertura. Alla prossima edizione!

Link alla galleria completa:

https://www.obiettivosabato.it/eventi/nggallery/album/fatti-ad-arte-2024

Lo scatto

Apertura dell’obiettivo sul massimo grandangolo per inquadrare tutto la sala, la scarsità di luce ha obbligato a usare un tempo lungo per evitare di aumentare troppo gli ISO.

I parametri

Fotocamera Nikon D850, obiettivo 14-24; f 8; 1/10 sec. ISO 400

Apertura Zoom 14 mm