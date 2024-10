GAL Montagne Biellesi: presentati nuovi bandi dedicati alla creazione d’impresa.

Il GAL Montagne Biellesi ha presentato ieri, nella sala seminari di Città Studi, i primi due bandi della propria Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 alla presenza dei responsabili regionali degli sportelli MIP – Mettersi in Proprio della Regione Piemonte e della vicepresidente della Regione, Elena Chiorino. La sinergia con MIP nasce dal fatto che i due bandi oggetto della presentazione riguardano l’opportunità di creare nuove imprese in area GAL e sono rivolti ai potenziali neoimprenditori che potranno concorrere per aggiudicarsi un finanziamento di “start-up” utile per realizzare quegli interventi necessari ad avviare il progetto d’impresa. Il prerequisito necessario alla partecipazione è il conseguimento di un business plan del nuovo progetto validato dalla commissione regionale che riceve le proposte da parte dei vari MIP. Gli sportelli MIP, nelle varie province del territorio piemontese, seguono gratuitamente gli aspiranti imprenditori, guidandoli in una consulenza personalizzata per una durata massima di 45 ore per redigere il business plan che successivamente sarà da allegare alla domanda di finanziamento presentata al GAL. Ad introdurre il percorso MIP, sottolineando come il Piemonte sia particolarmente attento allo sviluppo di attività imprenditoriali, la vicepresidente della Regione nonché assessore al Lavoro e alla Formazione Elena Chiorino: “Il futuro delle nostre montagne è nelle mani di chi crea e fare impresa in aree di montagna significa creare opportunità significative per un intero territorio. È cruciale per garantire lo sviluppo economico e la tutela dell'identità culturale. Con il servizio Mip - Mettersi in proprio, rifinanziato su mia iniziativa fino al 2025 con 5 milioni di euro, incoraggiamo la nascita di idee imprenditoriali e affianchiamo chi si mette in gioco per realizzare progetti di qualità. La sinergia con il Gal non solo stimola l’imprenditorialità, ma contribuisce a produrre occupazione, a rafforzare l’economia regionale e a contrastare lo spopolamento. Valorizziamo le risorse locali per costruire comunità più forti. È apprezzabile che amministratori lungimiranti come il sindaco Francesca Delmastro abbiano colto il valore del Mip, rendendo la misura ancora più incisiva in un’area su cui Regione Piemonte crede fortemente”.

A seguire, il Presidente del GAL Montagne Biellesi Francesca Delmastro Delle Vedove, prima di lasciare la parola ai tecnici, ha ricordato come il Consiglio di Amministrazione del GAL abbia deciso di impegnare le prime risorse della nuova programmazione per il territorio partendo proprio dal tessuto produttivo delle start up: “Il bando di creazione di impresa è un bando dal sapore particolare perché consente di realizzare un’idea, un sogno nel cassetto, qualcosa che magari si è immaginato o desiderato per anni e che può diventare finalmente realtà, coincidendo con l’inizio di un nuovo percorso di vita. Per il nostro GAL, che ha dimostrato in ogni programmazione di credere molto in questa misura, rappresenta al contempo la speranza che qualcuno voglia investire in attività produttive nelle zone rurali, non arrendendosi al declino. Il bando SRE04 che pubblichiamo oggi, e che resterà aperto per sei mesi, proprio per dare a tutti la possibilità di avviare e completare il percorso MIP, è un bando particolarmente strategico, che si legherà con i successivi bandi di sviluppo di impresa nei settori agroalimentare, artigianale e turistico. A partire da oggi i nostri uffici sono a disposizione per ricevere chi necessitasse di maggiori informazioni o di un confronto”.

Partendo da un video che illustra gli sportelli MIP, i tecnici regionali hanno presentato le peculiarità del percorso, come eccedervi e come conseguire un business plan accuratamente realizzato da consulenti specializzati, una rete che in Piemonte si avvale di una rete di circa 400 professionisti tra tutor e figure specialistiche.

Il direttore del GAL Montagne Biellesi Luca Pozzato è passato poi ad illustrare le specifiche dei bandi: la misura è unica, la SRE04, ma il GAL ha deciso di declinarla in due distinti bandi, uno riservato ai progetti in ambito turistico e ricettivo, l’altro per imprese artigiane, commerciali e di servizi alle imprese: “I bandi resteranno aperti fino al 30 aprile 2025 e apriranno da oggi. Tutti coloro che decideranno di concorrere avranno dunque il tempo di completare il percorso con i MIP e successivamente candidarsi al bando. Per questa misura abbiamo destinato 240 mila euro, che permetteranno di finanziare i primi quattro progetti in ciascun ambito con 30 mila euro a progetto. Sarà possibile candidarsi come persone fisiche e aprire successivamente l’impresa nei tempi stabiliti dal bando, oppure anche come imprese già costituite e in possesso di un business plan validato a seguito del percorso MIP entro 180 giorni antecedenti la data di presentazione della domanda. Anche in questa programmazione apriamo questi bandi consapevoli della loro importanza, che negli anni è stata testimoniata da molte attività di impresa che sono nate con noi e che si sono sviluppate con successo”.

Tra i progetti di impresa della programmazione 2014-2022 che oggi continuano la loro attività, avendola ampliata nel tempo, il tour operator biellese “OverAlp” che ha fatto da testimonial attraverso il racconto del responsabile Carlo Gabasio spiegando come è nata l’dea imprenditoriale, poi sviluppata attraverso il bando e i risultati che nel tempo l’impresa ha conseguito.