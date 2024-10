Protezione Civile, i volontari di Biella si presentano in Riva

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile della città di Biella, organizza a Biella, domenica 13 ottobre, dalle 10 alle 18, in Piazza San Giovanni Bosco (Riva), in concomitanza con l’evento Ben Rivà An Riva ed in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Riva, uno stand promozionale nel quale si farà conoscere ai cittadini, sia con l'esposizione di alcune attrezzature ed automezzi in uso ai volontari, che con la distribuzione di materiali informativi sulle buone pratiche di Protezione Civile.

Sarà un'occasione per cercare di coinvolgere i presenti nelle attività della Protezione Civile, invitarli a visitare la sede del Gruppo Comunale, dove potranno vedere dal vivo tutte le attrezzature e le strumentazioni in uso e partecipare ad incontri durante i quali approfondire un'eventuale iscrizione al gruppo stesso. I volontari del Gruppo Comunale saranno quindi presenti nello stand allestito in centro città e spiegheranno, anche raccontando aneddoti ed esperienze passate, quali sono le principali attività che svolgono a servizio della Città di Biella e di altri 25 Comuni convenzionati per il Servizio di Protezione Civile con la città capoluogo.