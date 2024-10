Auto fuori strada in Super, donna alle cure del 118 (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

È stata affidata alle cure del 118 la giovane che, alla guida della sua auto, è finita fuori strada, in mezzo alle sterpaglie. È successo intorno alle 12.30 di oggi, 8 ottobre, lungo la Super, in prossimità dell'uscita di Cossato, in direzione di Masserano.

Sul posto, oltre ai sanitari, anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo. Dalle informazioni raccolte, non sembrano gravi le condizioni di salute della conducente. Presente anche il personale Anas assieme agli agenti della Polizia Locale, a cui spetterà il compito di accertare la dinamica del sinistro autonomo.