Scopri la Vera Natura della Menopausa, se ne parla a Biella

Sabato 19 ottobre, l’associazione Donne Nuove organizza una giornata speciale dedicata alla menopausa presso Cascina Oremo a Biella, in Corso Giuseppe Pella 21. Un’occasione unica per approfondire un tema troppo spesso frainteso e poco discusso: la menopausa. Fase naturale e presente in ogni donna, il tema dell'incontro è "Raccontiamola giusta", il cui obiettivo è quello di sfatare miti, condividere esperienze e fornire strumenti pratici per comprendere meglio questo passaggio.

La giornata inizierà alle 9 del mattino con un laboratorio guidato da Grazia Sferrazza Callea, kinesiologa naturopata, che accompagnerà le partecipanti in un viaggio alla scoperta del loro corpo. Attraverso esperienze pratiche e semplici esercizi corporei, sarà possibile conoscere più a fondo la vera natura di questa fase biologica, imparando ad ascoltare e valorizzare i segnali del nostro corpo. Dopo il laboratorio, ci sarà un pranzo offerto a tutte le partecipanti, un momento conviviale per scambiare opinioni e condividere esperienze.

Alle 14:30 si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di G.S. Callea e della ginecologa Teresita Bracci. Sarà un’opportunità imperdibile per ricevere risposte da esperti del settore e confrontarsi su tematiche legate alla salute e al benessere durante la menopausa. L'evento è completamente gratuito, ma è richiesta la prenotazione entro lunedì 14 ottobre. Per riservare il proprio posto, basta inviare una email a: donnenuove@gmail.com.