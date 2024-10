Vernato, Focus quartieri: Canova, la Clinica della Bicicletta, un autentico punto di riferimento nel settore

Nel rione Vernato, non si può non parlare di Canova, la clinica della bicicletta, un autentico punto di riferimento nel settore. Fondata nel lontano 1922 dal bisnonno Francesco, la passione per le due ruote lo portò a diventare campione negli anni 1913 e 1914.

Entrando da Canova, si respira un'atmosfera di tempi antichi. Gian Franco, con il suo approccio diretto e schietto, instaura subito un rapporto autentico con i clienti, mantenendo viva la tradizione, ma con competenze tecniche sempre aggiornate ai migliori standard moderni.

Da quel lontano 1922, ogni generazione ha saputo mantenere e migliorare l'offerta e i servizi: assistenza, consulenza, riparazione e vendita di biciclette tradizionali e di e-bike. La selezione delle migliori marche garantisce materiali affidabili e durevoli, con accessori certificati e ricambi originali. Inoltre, il servizio di assistenza per e-bike Bosch è una delle scelte vincenti di Canova, che punta soprattutto su un post-vendita particolarmente curato da Gian Franco.

Vi aspettiamo a Biella in via Costa Sella 33, al Vernato!