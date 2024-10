Perché è importante rinnovare la registrazione del dominio in tempo e cosa succede se non lo fai

In breve, è necessario rinnovare la registrazione di un dominio in tempo affinché il tuo sito web rimanga attivo. Un dominio che non viene rinnovato, solitamente entro 30 giorni, diventa disponibile per chiunque. Puoi rinnovare il dominio dal pannello di controllo del registrar. Per evitare inconvenienti, si consiglia di rinnovare il dominio per più anni, se la zona del dominio lo consente. Se ti dimentichi di pagare in tempo, c'è un periodo di grazia durante il quale puoi rinnovare il dominio al prezzo standard, prima che venga reso nuovamente disponibile sul mercato.

Cosa succede se dimentichi di rinnovare il dominio? Quali possono essere le conseguenze? Leggi di seguito.

Che cos'è il periodo di recupero

Questo periodo arriva dopo il periodo di grazia, durante il quale il dominio è in preparazione per essere eliminato dal registro. In questa fase, puoi ancora rinnovarlo, ma con una penale che può essere di molto superiore al costo normale della registrazione. Questo perché il recupero del dominio è un processo complesso che richiede interventi manuali. Inoltre, il dominio potrebbe essere messo all'asta e acquistato da qualcun altro. Per evitare ciò, dovresti contattare il supporto tecnico.

Cosa fare per non dimenticare di rinnovare il dominio

Quasi tutti i registrar offrono la possibilità di attivare il rinnovo automatico. Questo servizio consente di rinnovare il dominio senza la necessità dell'intervento del proprietario. È molto conveniente perché non dovrai monitorare le scadenze; il registrar preleva automaticamente l'importo necessario dal tuo conto in anticipo. La cosa principale è assicurarsi che ci siano fondi sufficienti sul saldo.

Cosa fare se qualcuno ha acquistato il tuo dominio

La cosa più semplice da fare è contattare il nuovo proprietario. Provare a risolvere la questione con il registrar probabilmente non porterà a nulla, poiché tutto è stato fatto legalmente. Pertanto, l'unica soluzione è scoprire il costo richiesto e riacquistare il dominio, se è economicamente ragionevole. Puoi anche avvalerti del servizio di un broker di domini, che negozierà con i nuovi proprietari per il ritorno del dominio.

Cosa fare se il nuovo proprietario non vuole restituire il dominio

La mossa più ragionevole è registrare lo stesso nome di dominio in un'altra estensione. Ci sono molte estensioni disponibili, e se il tuo sito era su .com, potresti considerare altre opzioni, comprese le estensioni geografiche. In questo caso, potresti persino riuscire a mantenere il traffico del sito.