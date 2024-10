Occhieppo Superiore, Villa Mossa nel mirino dei ladri: rubati tablet e cellulari

Villa Mossa di Occhieppo Superiore è finita nel mirino dei ladri. Il furto è stato scoperto nella mattinata di ieri, 2 ottobre: stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero forzato una porta finestra, nel corso della notte, per rubare tablet e smartphone (per un valore di circa 3mila euro), presenti nell'ufficio utilizzato per il servizio territoriale a sostegno delle persone disabili, con capofila la Domus Laetitiae di Sagliano Micca.

Gli accertamenti di rito sono stati affidati ai Carabinieri che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbero permesso di recuperare la refurtiva.