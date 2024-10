Su Nuraghe Calcio Biella vince il 1° Memorial “Gina Reina”: 4-2 contro con il Real Maggese

Lunedì 23 settembre si è svolto il 1° Memorial “Gina Reina”, intitolato alla mamma dell’arbitro Nicolò Chiola. Presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center”, di via Napoli, 1, Gaglianico, si sono affrontate “Su Nuraghe Calcio Biella”, formazione che lo scorso anno ha vinto il titolo provinciale nel calcio a 7, e “Real Maggese”, compagine che aveva chiuso la stagione dominando il primo posto della classifica.

La kermesse, organizzata da “R” (Ricreativo Calcio Biella) e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), fa registrare la vittoria dei ragazzi dei “Quattro Mori” di Sardegna con il risultato di 4-2 contro i pur bravi atleti avversari.

Per “Su Nuraghe Calcio Biella”, capitanato da Manuel Pizzo, allenato da Andrea Savoi, diretto da Gaspare Carmona e preparato dal massaggiatore Filippo Gugliotta, hanno fatto gol Andrea Crescenzio (1), Tommaso Veimaro (1) e Riccardo Corda (2). Per la squadra capitanata da Ludovico Maggia e diretta da Alessandro Sella, i gol sono opera di Ludovico Maggia (1) e Michele Ramella (1). Nelle parole di Nicolò Chiola che ha diretto la partita: “Sono veramente contento che queste due squadre abbiano accettato di scendere in campo in memoria della mia mamma”.

Derby che conclude gli allenamenti dopo la pausa estiva, ben anticipando la stagione 2024-2025 del nuovo campionato provinciale iniziato lunedì 30 settembre. Venerdì 4 ottobre, alle 21, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese, prima giornata per “Su Nuraghe Calcio Biella”, in campo contro “Giullari di Corte”.