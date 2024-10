Torna BiDigital 2024, il grande evento a Biella dedicato all’innovazione e all’impatto positivo

Dopo il successo dell’edizione 2023 con oltre 1.200 partecipanti in presenza e oltre 3mila in totale, 50 relatori e 40 ore di interventi e workshop, BTREES e Sellalab tornano dal vivo con BiDigital 2024, l’atteso evento dedicato al mondo digitale e all’innovazione, diventato uno dei punti di riferimento formativi per tutti i professionisti e gli appassionati di digital. Giunto alla sua quinta edizione, BiDigital rappresenta un’importante occasione di networking e dialogo, consolidando una rete di valore per l’intero territorio.

L’evento, in programma sabato 5 ottobre a Biella negli spazi del Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10, H 9.30-18.30), punta a promuovere la cultura dell’impatto positivo sociale e ambientale attraverso innovazione, imprenditorialità e comunicazione. Bidigital 2024 è un dialogo sull’evoluzione della comunicazione digitale aperto a tutti: un’intera giornata in cui si interfacceranno manager, imprese, startup, professionisti, studenti, appassionati e semplici curiosi del mondo dell’innovazione digitale, che potranno partecipare a workshop e momenti formativi, oltre a confrontarsi con esperti e professionisti di innovazione, nuove tecnologie, digital transformation, imprese, sostenibilità e comunicazione. Il programma Gli spazi del Lanificio Maurizio Sella saranno suddivisi in 4 aree tematiche in base alla tipologia di eventi.

Lo Stage Sella nell’Auditorium ospiterà i talk ispirazionali degli speaker principali. Lo Stage TXT nella Sala mostre sarà riservato agli interventi formativi, mentre gli spazi dell’università aziendale saranno dedicati alle sessioni di programmazione grazie alla collaborazione con Python Biella Group. Lo Stage Fabrick ospiterà una tavola rotonda dedicata a Diversità e Inclusione (D&I) nel mondo aziendale e l'incontro “Out of Summit” che anticipa i temi del Milan Fintech Summit. Verranno organizzati, inoltre, l’hackathon di TXT Group, realizzato in collaborazione con l’associazione giovanile BI Young, in cui oltre 50 dipendenti della società informatica lavoreranno con giovani tra i 16 e i 26 anni appassionati di tecnologia per la ricerca di soluzioni innovative, e il workshop di Orbyta, per scoprire le opportunità e le applicazioni dell’Intelligenza artificiale nel business e nella sostenibilità.

Al “Cortile dell’impatto” si potranno invece incontrare imprenditori e startup dell’ecosistema Sellalab per scoprire soluzioni innovative di transizione sostenibile, e partecipare ai “Laboratori di ecologia digitale”, organizzati in collaborazione con Cittadellarte Fondazione Pistoletto, per imparare a riparare e riutilizzare smartphone, tablet e altri dispostivi elettronici. Si potranno infine provare i nuovi visori per la realtà virtuale e aumentata, pilotare droni, testare un braccio robotico in grado di pilotare il modello di un aereo di linea in totale autonomia e persino ordinare un caffè attraverso la scansione dell’iride. Gli speaker L’evento prevede più di 50 relatori e 40 ore di eventi formativi che approfondiranno, tra gli altri, i temi della trasformazione sostenibile, le applicazioni dell’Intelligenza artificiale, la programmazione e le ultime tendenze digital nel campo della comunicazione.

Tra i diversi speaker che si potranno incontrare e ascoltare a Biella il 5 ottobre a BiDigital 2024: Rudy Bandiera, Chiara Bacilieri, Aram Mbow, Matteo Fiocco (Matt The Farmer), Davide Avolio, Alessia Peraldo Eusebias e molti altri. BTREES, oltre che co-organizzatrice, è anche protagonista a BiDigital 2024 con un appuntamento imperdibile: la tavola rotonda "DigitalMedia e ContentCreation - Nel mondo a venire". Il Presidente e CEO Christian Zegna modererà l’incontro con il LinkedIn Top Voice Italy Rudy Bandiera, Nicoletta Paternò di Turismo Torino e Provincia e Giovanni Sorrentino di Gi Group. Insieme approfondiranno le esperienze attuali e le tendenze future rispetto ai singoli settori di interesse, per rispondere a una domanda fondamentale: quali caratteristiche avrà la comunicazione del futuro?

Quali sfide dovrà affrontare e come si adatterà alle evoluzioni tecnologiche e sociali già in atto? “BiDigital – spiega Christian Zegna, Presidente e CEO di BTREES – rappresenta sempre per noi un momento fondamentale, perché ci permette di riflettere e confrontarci sui ‘nostri’ temi, quelli dell’innovazione e del digitale. E, soprattutto, ci consente di restituire, almeno un po’, questo spirito di innovazione al territorio in cui BTREES è nata. Un luogo, il Biellese, che ci ha permesso di consolidarci e rafforzarci fino a espanderci in tutto il Nord Italia. Un riconoscimento ci arriva anche dal fatto che l’evento è organizzato internamente dal nostro team, che si sente estremamente coinvolto e appassionato di fronte a questo tipo di sfide”.

Come evento collaterale di BiDigital, venerdì 4 ottobre si terrà la BiDigital@School, in collaborazione con SBIR (Scuole Biellesi in Rete), Fondazione CRB e Città Studi. Oltre 800 studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado di Biella parteciperanno ad un incontro presso l’università di Biella Città Studi per parlare di futuro sostenibile, donne e lavoro e sviluppo imprenditoriale, dialogando con ospiti come la presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Canavese Ambra Michela, il Ceo di Bubble Luca Rosa e il divulgatore Rudy Bandiera. Info e iscrizioni BiDigital 2024 si svolge a Biella sabato 5 ottobre presso il Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10).

BiDigital è un evento completamente gratuito. Programma completo su www.bidigital.it. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://bidigital.it/#form-iscriviti