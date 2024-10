Bike sharing, a Vigliano parte il servizio: ecco dove sono le postazioni con le bici elettriche

La flotta delle biciclette a pedalata assistita è sbarcata sul territorio di Vigliano Biellese. Il servizio di Bike sharing, gestito dalla società VAIMOO, in collaborazione con Ener.bit, ha preso il via in questi giorni.

Cinque le stazioni: via Libertà (nei pressi del campo sportivo comunale Aurora); via Milano (nei pressi del civico 19); via Milano (nei pressi del civico 299 - parcheggio ASL); c.so Avilianum (nei pressi dell’intersezione con via Augusto Avogadro); p.zza Roma (nei pressi del civico 5 - di fianco al Municipio).

Queste aree sono contraddistinte da apposita segnaletica e opportunamente dislocate sul territorio al fine di offrire, non solo ai cittadini viglianesi, ma anche ai turisti, un servizio efficiente e complementare al trasporto urbano tradizionale, con tariffe accessibili.

Per usufruire delle biciclette basterà scansionare il Qr code sul manubrio, avviare l’app e iniziare a pedalare verso la propria destinazione. Una volta raggiunta la meta basterà mettere a ricovero la bici nella nuova base e disattivare l’applicazione, oppure ritornare alla stazione di partenza.

I Comuni aderenti, ove si trovano le altre stazioni, sono: Biella, Candelo, Gaglianico, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Ponderano e Sandigliano.