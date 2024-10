Fondo sostegno allo studio Luigi Squillario, a Biella deliberati oltre 84mila euro

Ammonta a oltre 84 mila euro l’importo stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella attraverso il Fondo di sostegno allo studio Luigi Squillario per permettere a bambini/e e ragazzi/e in situazioni di difficoltà di accedere all’istruzione e valorizzare le proprie potenzialità attraverso lo studio.

Il Fondo è dedicato alla memoria dell’Avv. Luigi Squillario, Presidente per 23 anni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che aveva particolarmente a cuore il tema del diritto allo studio e del contrasto alla povertà educativa. “Il bando dedicato alla memoria del Presidente Luigi Squillario è uno dei più significativi strumenti che la Fondazione mette in campo per valorizzare il merito e fornire un sostegno importante alle istituzioni scolastiche biellesi nelle diverse attività che portano avanti per la formazione e il sostegno di bambine e bambini, ragazzi e ragazze. Si tratta di un’iniziativa che è cresciuta negli anni diventando un punto di riferimento per le scuole biellesi – commenta il Presidente Michele Colombo – un modo per onorare il senso profondo delle convinzioni e dell’azione di un uomo che ha dato moltissimo al territorio e di cui proprio in questo periodo ricorre l’anniversario della scomparsa”.

Il bando si inserisce come azione strategica nell’ambito delle azioni di rafforzamento dell’Area educazione e ricerca affiancando gli altri percorsi attivati come il Bando “Generare educando” e i progetti “Muse alla lavagna” e “Muse a Olimpia”. Il fondo Squillario contribuisce dunque a cercare di attenuare le crescenti difficoltà dei ragazzi, in particolare in situazioni socioeconomiche più difficili, acuite dalla pandemia e dalla crisi economica e causa di abbandono scolastico precoce. Oltre a percorsi di sostegno alla dispersione scolastica e di contrasto al disagio psicologico, prioritari nell’ambito del bando, sono stati inseriti percorsi di arricchimento delle competenze trasversali (dalla musica all’inglese, dalla pet theraphy al team building), e interventi di inclusione linguistica degli studenti stranieri. Restano inoltre presenti come ambiti di intervento del bando anche le azioni a sostegno dei casi più difficoltosi e l’aiuto per l’acquisto di materiali.

Grazie a questo bando dunque la Fondazione favorisce l’accesso a un'istruzione di qualità indipendentemente dalle condizioni economiche ai bambini/e e ragazzi/e biellesi. Gli interventi proposti intendono perseguire le seguenti finalità: - supporto e miglioramento delle competenze di base degli studenti in media grave difficoltà e in stato di fragilità sociale e/o economica; - consolidamento e recupero di competenze per gli studenti, con particolare attenzione a quelli che hanno evidenziato difficoltà di gestione della didattica e dell’apprendimento; - ampliamento dell’offerta formativa con attività extra curriculari.

La Fondazione con questo intervento contribuisce al raggiungimento dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: − Obiettivo 4 Istruzione di qualità − Obiettivo 10 Ridurre le disuguaglianze

Questo l’elenco completo dei contributi assegnati:

Fondo Sostegno allo Studio Luigi Squillario

SETTORI RILEVANTI € 84.500,00 Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 84.500,00

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo Biella II – Biella, per il progetto Oltre le mura: psicologia e inclusione per una scuola efficace;

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo Biella III – Biella, per il progetto Fuoriclasse;

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo di Cossato – Cossato (BI), per il progetto Parole per crescere insieme;

€ 5.000,00 Istituto Comprensivo di Pray – Pray (BI), per il progetto Impariamo ad imparare dalle differenze;

€ 4.500,00 Fondazione Albertina e Giovanni Rivetti- Valdengo (BI), per il progetto Support me III edizione;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo "San Francesco d'Assisi" – Biella, per il progetto Facciamo squadra!;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo “E. Schiaparelli” – Occhieppo Inf. (BI), per il progetto A, b, c: alfabetizzazione bilanciata e consapevole;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo di Mongrando – Mongrando (BI), per il progetto Crescere insieme;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo "Cesare Pavese Candelo-Sandigliano" – Candelo (BI), per il progetto Teniamoci per mano!;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese – Vigliano Biellese (BI), per il progetto Alfabetizzazione alunni stranieri;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo di Andorno Micca – Andorno Micca (BI), per il progetto We care;

€ 4.000,00 Istituto Comprensivo di Valdengo – Valdengo, per il progetto Nessuno escluso.... comunicazione efficace per tutti;

€ 4.000,00 Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio – Valdilana (BI), per il progetto Musicale e motorio 2024 - 2025: "fiabe e favole in pentagramma";

€ 3.500,00 I.I.S. Gae Aulenti – Biella, per il progetto La cura del sé e la cura dell'ambiente: l'integrazione dei fragili in città più sostenibili - II edizione;

€ 3.500,00 Istituto San Cassiano – Vigliano Biellese (BI), per il progetto Potenzia-mente, insieme si puo'!;

€ 3.500,00 Istituto La Marmora – Roma, per il progetto Tessere la diversità con i fili dell'inclusione;

€ 3.000,00 Istituto Comprensivo di Gaglianico – Gaglianico (BI), per il progetto Crescere insieme - una scuola più inclusiva 24/25;

€ 2.500,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià – Cavaglià (BI), per il progetto Benessere a scuola;

€ 2.500,00 Asilo Infantile Bardi Crida Castellano – Camburzano (BI), per il progetto Ampliamento dell'offerta formativa con attività extracurriculari per i bambini della scuola dell'infanzia Bardi Crida Castellano;

€ 2.500,00 Istituto Fratelli Viano da Lessona – Brusnengo (BI), per il progetto Partiamo da tre;

€ 2.500,00 Asilo Infantile di Biella Vandorno Odv – Biella, per il progetto progetti formativi 3/6 anni - un'impronta importante per lo sviluppo cognitivo e motorio del bambino;

€ 2.500,00 I.I.S. "Eugenio Bona" – Biella, per il progetto Bonamuseum;

€ 2.000,00 Liceo del Cossatese e Valle Strona – Cossato, per il progetto Recupero competenze disciplinari per studenti in condizione di fragilità;

€ 1.500,00 I.I.S. G. E Q. Sella - Biella per il progetto, Ben_essere continua;

€ 1.000,00 Asilo Infantile di Pratrivero Scuola Materna – Valdilana (BI), per il progetto armonie acquatiche, artistiche e linguistiche.

Come si evince dall’elenco delle richieste un’esigenza importante delle scuole supportata dal bando è quella relativa all’integrazione, soprattutto linguistica, di alunni stranieri per i quali sono stati attivati percorsi di alfabetizzazione. Numerosi anche i progetti volti ad arricchire l’offerta didattica con esperienze e elaboratori di vario tipo, corsi di nuoto e psicomotricità e interventi mirati all’inclusione scolastica attraverso percorsi di recupero personalizzato degli alunni. Infine particolarmente interessante è stata la proposta dell’istituto Eugenio Bona di Biella che ha scelto di attuare un intervento didattico inclusivo attraverso un’azione di recupero del proprio ricco archivio storico alla cui valorizzazione e recupero si dedicheranno alunni con difficoltà che potranno così sentirsi parte di una scuola e di una comunità dalla lunghissima storia.