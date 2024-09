Biella: Evento italiano del progetto europeo CI.V.I.C. e prospettive future

È stato un fine settimana intenso quello che ha visto impegnata la Provincia di Biella, insieme ad altri Enti e Associazioni del territorio, a partire da giovedì 26 settembre. Proprio giovedì sera si sono aperti, con la Cerimonia di benvenuto presso la sede della Provincia, i lavori dell’evento italiano del progetto di gemellaggio europeo CI.V.I.C. – EnhanCIng good local goVernance for solIdarity and inClusion (Ref. n. 101150770), finanziato dal programma della Commissione Europea CERV – Citizens, Equality, Rights and Values 2021-2027, bando CERV2023-CITIZENS-TOWN-TT. La delegazione greca del Comune di Amfikleia – Elateia, composta dalla Sindaca e da altri Amministratori dell’area della Grecia Centrale, è stata accolta dal Presidente della Provincia di Biella e dal saluto da parte dei Comuni di Cerrione, Ronco Biellese e Vigliano Biellese. A seguire la delegazione ha partecipato a una cena di benvenuto con degustazione di prodotti del territorio. La mattina di venerdì 27 settembre si è svolta presso la sede provinciale la Conferenza CI.V.I.C. che ha visto gli interventi del Presidente della Provincia di Biella, della Sindaca di Amfikleia-Elatia, della Consigliera di Parità, di Fondazione CRB e del GAL Montagne Biellesi. Si sono discussi i temi dei valori europei, della solidarietà, dell’inclusione, delle pari opportunità, del bilanciamento fra vita e lavoro e del sostegno alla progettualità locale.

“La conferenza è stata un momento di arricchimento reciproco con lo scambio di esempi e modelli progettuali” commenta il Presidente Emanuele Ramella Pralungo, “E sono molto felice dell’ampia partecipazione in sala da parte degli studenti degli Istituti superiori biellesi. È anche e soprattutto per i giovani che è importante costruire un approccio europeo per affrontare le sfide della società e la scuola è un interlocutore fondamentale per le istituzioni. Mi fa molto piacere quindi che le scuole locali abbiano accolto con così tanto entusiasmo il nostro invito a partecipare a questo evento di portata europea”. Il soggiorno della delegazione greca, oltre ai momenti istituzionali, ha previsto visite sul territorio significative rispetto ai temi di progetto. Nel pomeriggio del 27 si è svolta infatti la visita di Cascina Oremo e di Città Studi, dove i delegati hanno potuto vedere in modo diretto la realizzazione dei progetti illustrati nella mattinata e incontrare le Associazioni e Società che qui operano, dialogando direttamente con i referenti dei progetti e delle attività in atto.

Il progetto è stata anche un’occasione di promozione del territorio e le attività del venerdì si sono concluse con una visita in Valle Elvo al Santuario di Graglia e cena in loco. Molto ricca anche la mattinata del 28 settembre con un meeting presso la sede di Cittadellarte, con l’illustrazione dell’iniziativa Arcipelago, la Fondazione BIellezza con riflessioni sullo sviluppo del territorio Biellese non così dissimile da quello di Amfikleia-Elateia e i Comuni di Benna, Borriana, Verrone e Gaglianico che hanno presentato le loro esperienze su iniziative di inclusione, coinvolgimento delle scuole, partecipazione a progetti europei. Il meeting si è concluso con la firma ufficiale del Patto di Amicizia tra la Provincia di Biella e il Comune di Amfikleia – Elateia. “È stato un momento molto emozionante” commenta il Presidente Ramella, “un segno tangibile che è successo qualcosa di significativo per il Biellese.

Il progetto CI.V.I.C. non è ancora terminato, ma auspichiamo che, anche dopo la sua conclusione, aver stretto un Patto con una realtà di un altro Paese possa permettere collaborazioni future”. Immancabile dopo il meeting la visita degli spazi espositivi, dove la delegazione ha potuto vedere l’opera di Michelangelo Pistoletto e scoprire le iniziative della Fondazione. Sempre in tema di progetto, la delegazione ha proseguito la visita alla scoperta del territorio recandosi alla Fabbrica della Ruota di Pray, cellula dell’Ecomuseo del Biellese, dove è attualmente allestite la mostra “Il Welfare nel Biellese – Assistenza, servizi e solidarietà dal Medioevo al XX secolo”, realizzata nell’ambito della Rete Archivi Biellesi, Rete che coinvolge Enti, Istituti e Imprese del territorio nella salvaguardia e valorizzazione degli archivi storici, per concludere poi la visita nel Biellese orientale a Valdilana.

Domenica 29 settembre la delegazione è stata ospite del Comune di Cerrione, dove si è svolto un breve incontro tecnico finale, con i saluti conclusivi e la presentazione dei riconoscimenti ottenuti negli anni da Cerrione per la partecipazione a progetti europei. La partenza dei delegati greci è stata solo un arrivederci. Il progetto CI.V.I.C. infatti prosegue con l’Evento 2, che si svolgerà in Grecia ad Amfikleia – Elateia dal 20 al 23 novembre, quando sarà la volta di una delegazione biellese recarsi in visita nel territorio del Partner di progetto per partecipare a convegni e visite a luoghi significativi in relazione ai temi del progetto stesso. L’autunno prosegue quindi sempre con uno sguardo all’Europa e la collaborazione istituzionale a livello europeo.