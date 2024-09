Valdilana, pronti 600mila euro per la messa in sicurezza delle strade: a ottobre partono i lavori

“Il Comune guarda sempre con molta attenzione alla cura del proprio territorio. Per questo motivo, nel mese di ottobre, partiranno alcuni lavori che interesseranno alcune zone del paese”. Lo annuncia il sindaco di Valdilana Mario Carli.

In particolare, sulla strada che da Ponzone porta a Soprana, avrà luogo un intervento di regimazione delle acque, unita ad opere di contenimento dei versanti e asfaltature lungo le carreggiate. Un canale di scolo sarà realizzato a Pratrivero, nella frazione di Cereie. Per l'occasione, saranno impiegati 600mila euro di fondi comunali.

“Dallo Stato, invece, impiegheremo un milione di euro – sottolinea Carli – per la sistemazione e la messa in sicurezza dei versanti sulle arterie che collegano le frazioni Guala e Lora, a Trivero, e le frazioni Vioglio e Cerruti, a Soprana. In questo caso, stiamo andando a gara per l'assegnazione dei lavori”.

A detta dell'amministrazione, si tratta di cantieri non più procrastinabili. “Sono opere necessarie, volte a garantire la salvaguardia del nostro territorio – afferma Carli – Le porteremo a compimento in tempi rapidi”.