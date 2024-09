Palazzo Oropa: un nuovo allestimento multimediale per la sala consiglio

La prossima riunione del Consiglio si terrà il giorno 1° ottobre alle ore 15,00 nella sala per le adunanze consiliari presso Palazzo Oropa e sarà l’occasione per inaugurare il nuovo allestimento multimediale, iniziativa in linea con l’attuale implementazione della digitalizzazione dell’attività amministrativa diretta ad innovare e rendere maggiormente funzionali ed efficaci tutte le attività istituzionali.

Si tratta in particolare dell’installazione di un servizio di video conferenza completo ed integrato, comprendente anche lo streaming delle sedute in diretta del Consiglio comunale che, infatti, dalla prossima seduta potranno essere seguite presso questo link: www.biella.consiglicloud.it .

A questo indirizzo potranno inoltre essere visualizzate anche le sedute precedenti che saranno racchiuse in un archivio storico. Sarà comunque possibile, per chi era abituato così, continuare a seguire la diretta sulla pagina profilo istituzionale Città di Biella di Facebook.

A presentare in conferenza stampa il nuovo allestimento in anteprima il Presidente del Consiglio comunale Luca Zani e l’assessore all’innovazione tecnologica, Edoardo Maiolatesi, che dichiarano: “È stato un investimento importante che rinnova un impianto che risaliva a circa vent’anni fa e che non era più in grado di fornire un servizio efficiente e neppure di integrarsi con tutte le innovazioni tecnologiche attuali che aiutano l’Ente comunale ad essere più efficiente. Ora possiamo affermare che la sala Consiglio di palazzo Oropa, oltre ad essere un gioiellino con i suoi stucchi e la sua ampiezza imponente, è anche una sala multimediale di moderna concezione e che sta al passo con i tempi, luogo simbolo che rappresenta l’intera città”.

Il Consiglio, dopo la sessione dedicata alle interrogazioni, seguirà la trattazione del seguente O.D.G.: