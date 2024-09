I Paesi Europei più pericolosi in cui guidare nel 2024

La sicurezza stradale in Europa continua a essere un tema di grande rilevanza, poiché alcuni paesi del continente mostrano tassi di incidenti stradali e mortalità particolarmente elevati. Il rapporto pubblicato da Vignetteswitzerland.com evidenzia i paesi più pericolosi in cui guidare nel 2024, con confronti rispetto all'anno precedente. Vediamo nel dettaglio quali sono questi paesi e quali sono i principali fattori di rischio.

I Paesi con maggior rischio stradale

Nel 2024, la lista dei paesi europei con il più alto rischio stradale vede alcuni protagonisti noti, con pochi cambiamenti rispetto al 2023. Sicuramente, ci sono ancora miglioramenti da fare per garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

1. Bulgaria

La Bulgaria si conferma al primo posto come il paese più pericoloso in cui guidare in Europa nel 2024. Il tasso di mortalità stradale è aumentato a 96 decessi per milione di abitanti, rispetto ai 92 del 2023, rendendo la Bulgaria il paese con il più alto numero di vittime in incidenti stradali.

Fattori di rischio:

Strade spesso in cattive condizioni, in particolare nelle zone rurali.

Guida sotto effetto di alcol e non rispetto delle norme di sicurezza, come l’uso delle cinture.

2. Romania

La Romania continua a rappresentare una seria preoccupazione in termini di sicurezza stradale, con un tasso di 89 decessi per milione di abitanti nel 2024, rispetto ai 91 del 2023. Nonostante un lieve miglioramento, il paese rimane uno dei più pericolosi per chi si mette al volante.

Fattori di rischio:

Infrastrutture stradali non adeguate, specialmente nelle aree rurali.

Elevata velocità e comportamento spericolato degli automobilisti.

3. Serbia

LA Serbia si colloca al terzo posto nella lista dei paesi più pericolosi, con 85 decessi per milione di abitanti nel 2024. Questo rappresenta un leggero peggioramento rispetto ai dati del 2023, quando il tasso era di 82. Le strade serbe continuano a essere pericolose, soprattutto a causa del mancato rispetto delle norme stradali.

Fattori di rischio:

Velocità eccessiva e guida imprudente.

Infrastrutture stradali spesso inadeguate nelle aree periferiche.

Note su Altri Paesi: Croazia, Portogallo, Grecia e Italia

Croazia

La Croazia ha migliorato la sua posizione rispetto agli anni precedenti, ma rimane un paese con un tasso significativo di incidenti stradali, specialmente durante la stagione turistica. Il tasso di mortalità è di 75 decessi per milione di abitanti nel 2024, rispetto ai 78 del 2023.

Fattori di rischio:

Aumento del traffico turistico durante i mesi estivi.

Strade costiere non sempre adeguate al volume di traffico.

Portogallo

Il Portogallo continua a registrare un tasso moderato di incidenti stradali, con 60 decessi per milione di abitanti nel 2024. Tuttavia, l'eccesso di velocità e la guida spericolata restano problematiche diffuse nel paese.

Fattori di rischio:

Infrastrutture non sempre all'altezza, soprattutto nelle aree rurali.

Comportamento degli automobilisti, in particolare l'eccesso di velocità.

Grecia

La Grecia registra 66 decessi per milione di abitanti nel 2024, con un lieve calo rispetto al 2023. Le strade greche, soprattutto nelle isole e nelle zone turistiche, continuano a rappresentare un pericolo significativo per automobilisti e pedoni.

Fattori di rischio:

Condizioni stradali non ottimali in molte isole.

Comportamenti rischiosi degli automobilisti locali, come la guida distratta e l'uso del telefono al volante.

Italia

L'Italia, con 52 decessi per milione di abitanti nel 2024, mostra un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Nonostante i progressi, il paese continua a fronteggiare problemi come l'eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza e l'alto numero di veicoli in circolazione.

Fattori di rischio:

Densità di traffico nelle grandi città e nelle zone turistiche.

Incidenti legati a comportamenti pericolosi come sorpassi azzardati e il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Misure di sicurezza in miglioramento

Mentre alcuni paesi continuano a lottare con alti tassi di mortalità stradale, altri stanno facendo notevoli progressi. Norvegia e Svezia continuano a essere i paesi europei più sicuri in cui guidare, con meno di 20 decessi per milione di abitanti. Le misure di sicurezza stradale in questi paesi includono:

Manutenzione eccellente delle infrastrutture stradali.

Severe normative sul traffico e programmi di sensibilizzazione che promuovono la guida sicura.

Confronto con il 2023

Rispetto al 2023, molti paesi hanno registrato miglioramenti nella sicurezza stradale, ma altri, come la Bulgaria e la Serbia, hanno visto un peggioramento delle statistiche. La Romania ha mostrato una leggera riduzione del tasso di incidenti, ma resta tra i paesi più a rischio. D'altro canto, paesi come Croazia, Portogallo, Grecia e Italia stanno lentamente migliorando, anche se la strada verso una maggiore sicurezza è ancora lunga.

Conclusione

Nel 2024, i paesi europei più pericolosi in cui guidare rimangono la Bulgaria, la Romania e la Serbia, con tassi di mortalità stradale particolarmente elevati. La sicurezza stradale richiede un impegno costante da parte dei governi e delle autorità locali, soprattutto in termini di manutenzione delle infrastrutture e di promozione di comportamenti di guida sicuri. L'obiettivo comune deve essere quello di ridurre il numero di vittime sulle strade europee, garantendo maggiore sicurezza a tutti gli automobilisti.