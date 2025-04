Quali sono gli ambiti industriali a più rapida crescita

I settori industriali sono progressivi per natura, significa che tendono al progresso per fornire ai clienti prodotti e servizi migliori e adatti alle loro esigenze. Il progresso industriale passa per la ricerca scientifica che, negli ultimi decenni, ha aperto nuove strade un tempo pensate fantascienza.

Pensiamo all’intelligenza artificiale (IA), ma anche alla medicina rigenerativa e personalizzata, le nanotecnologie e la sharing economy, modello economico basato sulla condivisione e sullo scambio di beni o servizi.

Tutti questi ambiti, in cui la ricerca scientifica sta apportando progressi a favore dell’industria, richiedono forti investimenti di sostegno. Investimenti che rientreranno, almeno questo l’obiettivo iniziale, con guadagni sulla vendita di brevetti, nuovi beni e servizi.

Lasciarsi coinvolgere dalla crescita dei settori industriali

Abbiamo citato l’ IA e le scoperte nel campo della medicina rigenerativa, ma gli ambiti in cui l’industria sta evolvendo sono molteplici.

Restando nel campo della medicina è interessante soffermarci sull’editing genetico, con il quale la ricerca medica porta avanti il tentativo di apportare modifiche precise al DNA di un organismo vivente, per trovare e correggere i difetti. Dalle future scoperte in questo ambito nasceranno farmaci studiati per curare o prevenire specifiche malattie.

La stampa in 3D, invece, ha aperto alla possibilità di creare oggetti o parti di essi, dando la possibilità ai produttori di fornire pezzi di ricambio ormai fuori produzione.

Quindi, come lasciarsi coinvolgere dalla crescita dei settori industriali? La risposta sono i mercati azionari. Le società più attive nel progresso tecnologico sono quotate in Borsa e dunque chiunque può acquistare le loro azioni o esporsi alle fluttuazioni di prezzo di tali azioni.

I contratti per differenza (o CFD), sono uno degli strumenti finanziari utilizzati dagli investitori per esporsi alle fluttuazioni di prezzo delle società più progressive. Esistono differenti broker cfd come ActivTrades che permettono di investire attraverso tale strumento.

Al netto dei rischi, insiti nel comparto degli investimenti, i contratti per differenza offrono il vantaggio di poter operare sia quando i mercati sono positivi sia quando sono negativi. L’investitore ha così la possibilità di attuare una strategia di trading con cui poter capitalizzare.

Quali altri settori promettenti all’orizzonte?

L’informatica quantistica è la prossima evoluzione dell’informatica, si passerà da una logica sequenziale, quella degli attuali computer, a una logica parallela, capace di elaborare molto più velocemente le informazioni.

Con l’informatica quantistica, la ricerca scientifica potrebbe compiere un enorme balzo in avanti. Ciò che oggi richiede anni per essere elaborato dai computer, richiederà pochi mesi.

Dal momento che i settori scientifici legati alle industrie affidano ai computer gran parte delle elaborazioni, possiamo immaginare quale rapida evoluzione subiranno la medicina, le nanotecnologie, la robotica, l’automazione e le soluzioni tecnologiche per ottenere energia pulita.

Il compito dell’investitore è saper anticipare, introdursi in un settore industriale da pionieri o da primi investitori, al fine di beneficiare appieno della potenziale crescita stimata.

Non è naturalmente necessario investire in tutti gli ambiti industriali emergenti , ma restare diversificati è un buon paracadute di salvataggio di cui disporre.

