Sordevolo, cohousing solidale presso “casa Otella”

Il Comune di Sordevolo ha indetto un bando pubblico per la assegnazione a nuclei familiari “anziani” delle due unità immobiliari, attualmente disponibili nell'intervento di cohousing solidale “casa Otella”, via Eugenio Bona 47.

Al bando possono partecipare nuclei familiari, anche “monocomponenti”, che risultino in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti:

- Avere l'età anagrafica di almeno 70 (settanta) anni;

- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro della U.E. ovvero extracomunitario residente in Italia da almeno 5 (cinque) anni;

- Essere residente nel Comune di Sordevolo da almeno due anni;

- Non essere titolare esso stesso o i membri del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito provinciale di Biella;

- Non aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Si precisa che: nel caso di singoli che intendono autonomizzarsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti escludendo i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

Il modulo per la presentazione dell'istanza, che deve essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 02/10/2024, è disponibile presso gli uffici comunali.