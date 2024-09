Candelo accoglie Don Simone: tre incontri di preghiera per il nuovo parroco FOTO

Candelo accoglie Don Simone: tre incontri di preghiera per il nuovo parroco.

La comunità di Candelo ha dato oggi, domenica 22 settembre, il suo caloroso benvenuto a Don Simone, il nuovo parroco, con una serie di incontri di preghiera che hanno visto una partecipazione numerosa e sentita. L’ultimo incontro ha permesso al sacerdote di esprimere la sua visione del cammino spirituale della parrocchia, mettendo in risalto l'importanza della preghiera come momento di unione e comunione.

"Questo è un nuovo inizio per tutti noi. Sono felice di essere qui e desidero accompagnarvi nel cammino della fede, basato su fraternità e accoglienza" dichiara Don Simone. Le celebrazioni a Candelo, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, hanno visto la partecipazione della comunità ecclesiastica, dei cittadini e dell'amministrazione e tutti l'hanno accolto con gioia.

“Don Simone si è posto fin da subito come un amico – dichiara il Sindaco Paolo Gelone, di fronte ai cittadini -, una persona che non alza barriere ma le abbatte, che non chiude le porte ma le apre. Si è mostrato pronto ad ascoltare, a condividere, e che porta con sé una collaborazione gioiosa e propositiva”.

“È con grande piacere che oggi mi trovo qui - dichiara Don Simone -, accolto da tutta la comunità di Candelo, pronto a camminare insieme. La vostra accoglienza mi ha toccato profondamente, e sono felice di essere tra voi, la comunità di Candelo è operosa e generosa, ricca di persone che si impegnano quotidianamente, per il bene degli altri. È un privilegio essere parte di una comunità così vivace e pronta ad accogliere, e sono sicuro che insieme potremo fare molto per crescere e accrescere questo grande valore”.