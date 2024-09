Vigliano, inaugurata la nuova mensa della scuola media con un occhio rivolto all'ambiente FOTO

Erano presenti anche i consiglieri regionali Elena Rocchi e Emanuela Verzella alla cerimonia di inaugurazione della nuova mensa della Scuola Secondaria di 1° Grado “Dante Alighieri” di Vigliano Biellese, avvenuta nella mattinata di oggi, 20 settembre.

Il nuovo edificio, grande circa 200 mq, è adiacente alla palestra: si tratta di un grande salone, con ampie finestre che affacciano sul giardino interno, atto ad ospitare in modo ordinato i tavoli mensa. Lo spazio di servizio è suddiviso in zone distinte per il porzionamento, il lavaggio e lo stoccaggio.

I locali accoglieranno 140 allievi ed è a disposizione anche un'area specifica per il lavaggio delle mani, con servizi igienici; il personale di servizio, invece, potrà usufruire di un locale spogliatoio. Il progetto ha visto impiegata una spesa pari a 400mila euro, che rientra interamente negli interventi finanziati dal PNRR; gli arredi e le stoviglie sono a carico del Comune. I lavori erano iniziati nei primi mesi del 2023.

A presentare la nuova mensa il sindaco Cristina Vazzoler, accompagnata dai membri di giunta e dai consiglieri comunali: “Questo è un giorno di festa – dichiara – Siamo qui per inaugurare un nuovo servizio che risponde alle esigenze delle famiglie. Un edificio moderno, luminoso, accogliente, dove saranno fornite stoviglie in ceramica, riutilizzabili e rilavati in loco, nel pieno rispetto dell'ambiente”.

Concorde anche l'assessore all'Istruzione Elena Ottino: “Il locale unisce l'aspetto didattico con la socializzazione dei ragazzi. Oltre all'educazione alimentare, in linea con i parametri dell'ASL Biella, sarà garantito un cibo di qualità secondo le vigenti regole”. Con la nuova mensa, si liberano anche 3 ambienti “che serviranno – sottolinea il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Vigliano Enrico Martinelli – per l'approfondimento didattico”. Al taglio del nastro, è seguita la benedizione dei locali, con la visita della struttura alla presenza della autorità cittadine, provinciali e regionali.