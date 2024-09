Andorno, rubate 10 fioriere ma le telecamere filmano tutto. Il sindaco: “Gesto deprecabile”

A volte non c'è mai limite al peggio. È notizia di questi giorni che un uomo ha rubato le 10 fioriere, poste dal comune di Andorno Micca sui salvapedoni di via Galliari. “Un gesto deprecabile, una vera mancanza di rispetto per i beni pubblici – tuona il sindaco Davide Crovella – e per l'intera comunità”.

Il fatto è stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza, le cui immagini sono state immediatamente visionate dagli agenti di Polizia Locale. “Una volta identificato il presunto autore del furto, mi sono recato dai Carabinieri per effettuare formale denuncia – spiega il primo cittadino – In breve tempo, i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare l'uomo e a ritrovare la refurtiva. Ringrazio le forze dell'ordine e i nostri vigili per l'attività svolta, effettuata grazie all'uso delle telecamere, strumento indispensabile per prevenire episodi criminali. Per questo, si rende sempre più urgente l'installazione del nuovo impianto di videosorveglianza”.