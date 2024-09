Ener.bit: “Importante pensare alla mobilità sostenibile”.

Biella celebra la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile , un evento che pone al centro dell’attenzione l’importanza del trasporto green, più ecologico e accessibile. In questo contesto Ener.bit , società protagonista della rivoluzione energetica, annuncia che a giorni, a seguito dei lavori sulla cintura biellese, l’ e-bike sharing prenderà ufficialmente forma. Una realtà imminente che ha già visto, nei giorni scorsi, i lavori per la preparazione degli stalli adibiti al parcheggio dei mezzi elettrici: 72 stazioni diffuse nell’interland del territorio che ospiteranno circa 250 biciclette a pedalata assistita, tramite gli appositi servizi.

Mentre le bici approdano in città, la tecnologia non si ferma e lo sviluppo in campo ecologico offre nuove opportunità, che sarebbero ben accolte dalle istituzioni: “Lo sguardo è rivolto al futuro – continua Maggia – e non ci fermeremo qui. Il car sharing è un ulteriore passo in avanti e significherebbe offrire al Biellese un vantaggio competitivo che solo le città più moderne possono vantare. Un sistema di mobilità integrato offrirebbe la possibilità, a tutti i cittadini, di fruire del servizio che più si adatta alle proprie esigenze, migliorando l’accessibilità e l’inclusione. Una rivoluzione della mobilità locale rappresenterebbe un esempio virtuoso di efficienza e innovazione”.