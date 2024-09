A Biella un flash mob in sostegno alle lotte di resistenza delle donne Iraniane e Afghane

"Usiamo la nostra voce per chi non può, contro una repressione sempre più grave e feroce che ,in questi due anni ,dopo la barbara uccisione di Masha AMINI , continua contro le donne e quanti si stanno ribellando in Iran con violenze, incarcerazioni, uccisioni , segregazioni", scrivono le Democratiche Biellesi in un comunicato.

"Le donne in carcere si sono riunite a rischio della loro vita, per proseguire la lotta, cantando al grido di "Donna vita libertà", e non possiamo far passare sotto silenzio la gravità delle morti civili in Afghanistan contro le donne private di tutti i diritti fondamentali, il lavoro, la scuola, la possibilità di essere curate , l'aggregazione, la musica, il canto , ed ora anche della parola. In tutte le piazze abbiamo protestato al loro fianco in questi anni ed oggi più che mai dobbiamo alzare forte e chiaro il grido che arriva da tutte loro DONNA VITA LIBERTA.

Nel mondo milioni di donne sono perseguitate, violentate, maltrattate e noi donne libere dobbiamo stare al loro fianco perché non cada il silenzio su di loro