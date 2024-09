Studiare in Inghilterra: LAE, punto di riferimento per gli studi all'estero, racconta la vita degli studenti italiani oltremanica

Studiare all’estero è un’esperienza che arricchisce sotto molteplici aspetti, e il Regno Unito rappresenta una delle destinazioni più attraenti per gli studenti italiani.

Non è certo una novità che lo UK attiri studenti dall'Italia così come da ogni parte del mondo e ciò che fa riflettere è che questa tendenza continua anche oggi, nonostante le incertezze legate alla Brexit: il Regno Unito continua ad offrire opportunità formative di altissimo livello, con vantaggi significativi sia al livello accademico che professionale.

Ma quali sono i motivi di questa fortissima attrattiva?

L'abbiamo chiesto a LAE, agenzia specializzata nell'orientamento agli studi all'estero (che fornisce assistenza ai giovani interessati a questo tipo di esperienza), che ci ha permesso di conoscere meglio quelli che sono i principali vantaggi sperimentati dagli studenti italiani che hanno deciso di proseguire il loro percorso formativo in Inghilterra richiedendo il supporto della stessa LAE.

Ovviamente si tratta di una scelta che presuppone un'importante pianificazione, specialmente dal punto di vista economico: per questo, sul proprio blog LAE chiarisce quanto costa studiare in Inghilterra , soffermandosi sulle rette medie, sulle opportunità offerte dalle borse di studio e, nello stesso tempo, su come questo tipo di investimento educativo possa assicurare una carriera professionale di successo.

Detto questo, vediamo nello specifico quello che il Paese ha offerto a chi si è lanciato in questa avventura.

L'eccellenza del sistema educativo britannico

Uno dei motivi principali per cui gli studenti che hanno scelto il Regno Unito sono rimasti soddisfatti del loro percorso, come riporta LAE, è l'eccellenza del suo sistema educativo

Le università britanniche sono tra le più prestigiose al mondo e offrono un’ampia gamma di corsi che coprono tutte le discipline accademiche. Le lauree conseguite in UK sono riconosciute a livello internazionale e godono di una reputazione che può fare la differenza nel mondo del lavoro.

Il sistema educativo è strutturato in modo da garantire una formazione di alta qualità, con docenti autorevoli e preparati, e strutture e laboratori all'avanguardia.

Nulla è lasciato al caso, la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) sovrintende alla qualità dell’insegnamento, e monitora l'offerta formativa costantemente, assicurando standard accademici elevati. Inoltre, il rapporto tutor-studente è molto stretto, permettendo un supporto continuo e personalizzato durante tutto il percorso di studi.

LAE segue e consiglia i giovani italiani in questo tipo di esperienza ed è pronta a supportare gli studenti sia sul versante accademico che burocratico.

Dal 1° gennaio 2021, infatti, chiunque voglia recarsi nel Regno Unito per motivi di studio deve, nella maggioranza dei casi, richiedere un visto prima di entrare in UK, come si può leggere sul sito dell'Ambasciata italiana .

Ma quali sono i motivi per cui il mondo britannico esercita questo fascino sui giovani provenienti da tutto il mondo (non solo italiani)?

Un ambiente culturale unico e ricco di storia

Studiare nel Regno Unito significa immergersi in un ambiente culturale incredibilmente ricco e variegato. Le quattro nazioni che compongono il Regno Unito – Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord – offrono esperienze culturali uniche, ciascuna con le proprie tradizioni, leggende e icone storiche.

Londra, in particolare, è una delle città più vitali e multiculturali del mondo. Studiare qui significa entrare in contatto con persone provenienti da ogni angolo del pianeta, arricchendo la propria esperienza di vita e aprendo la mente a nuove prospettive. Questo ambiente stimolante, secondo il team di LAE, è stato ideale per aiutare i loro studenti sviluppare un approccio globale agli studi e al lavoro che gli ha aiutati nella loro carriera accademica e professionale.

Migliorare le competenze linguistiche e ottenere certificazioni riconosciute

Il Regno Unito è la patria della lingua inglese, e questo rappresenta un vantaggio enorme per chi desidera migliorare le proprie competenze linguistiche. Vivere e studiare in un ambiente anglofono permette di praticare l’inglese quotidianamente, non solo in aula ma anche nella vita di tutti i giorni. Questo è fondamentale per raggiungere un livello di padronanza che solo l'immersione totale può garantire.

Per chi desidera certificare il proprio livello di inglese- osserva LAE- le università e le scuole di lingua britanniche offrono corsi specifici per prepararsi agli esami IELTS o Cambridge, certificazioni imprescindibili per chi intende lavorare o proseguire gli studi a livello internazionale.

Opportunità di lavoro in una società globalizzata

Un altro importante aspetto da considerare è il potenziale impatto che una laurea britannica può avere sulla carriera professionale. Il Regno Unito è uno dei centri economici globali, e studiare in una delle sue università permette di costruire una rete di contatti internazionale, che può rivelarsi fondamentale per il futuro lavorativo.

Inoltre, molte università britanniche offrono programmi di placement, che consentono agli studenti di acquisire esperienza lavorativa durante gli studi, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro.

Questo tipo di esperienza pratica è altamente valorizzato dai datori di lavoro, sia nel Regno Unito che a livello internazionale.

Come riporta LAE, molti studenti italiani ora lavorano con imprese internazionali di grande caratura, a cui, molto probabilmente, senza una laurea e un corso di inglese frequentato e conseguito in UK, non avrebbero mai potuto ambire.

Un passo decisivo verso l'autonomia e la crescita personale

Al netto dei particolari di cui abbiamo parlato fino a questo momento, certamente di grande rilievo, ma facilmente intuibili per tutti coloro che hanno una certa conoscenza dell'eccellenza del sistema educativo britannico, LAE ci ha fatto notare un altro fattore che ha portato i loro studenti ad apprezzare pienamente la loro esperienza inglese: un fattore forse più difficile da notare, ma non per questo meno importante.

Oltre ai vantaggi accademici e professionali, ci è stato spiegato, studiare nel Regno Unito ha per loro rappresentato un'esperienza di crescita personale significativa. Vivere lontano da casa, in un Paese diverso, ha permesso loro di sviluppare una maggiore autonomia, capacità di adattamento e resilienza. Queste competenze trasversali sono state, poi, essenziali non solo per la carriera, ma anche per affrontare le sfide della vita.

Insomma, il Regno Unito continua ad essere una meta privilegiata per gli studenti italiani che cercano un'istruzione di qualità, opportunità di carriera e una crescita personale significativa. E chi ha già compiuto questa scelta conferma in pieno le aspettative che sempre più studenti nutrono per tale esperienza.