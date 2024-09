Censimento Patrimonio Culturale, il progetto si presenta a Biella e Valdengo a tutela della tradizione FOTO e VIDEO

Nei giorni scorsi, il Biellese ha ospitato la presentazione del progetto “Censimento Patrimonio Culturale Immateriale”, avviato quest’anno dall’Unpli nazionale e voluto dal Ministero della Cultura, da realizzare in collaborazione con Anci e il supporto tecnico dell’ICPI.

Il lavoro di censimento nazionale riguarderà anche il Piemonte. Il piano ha richiamato un gran numero di persone, già a partire dall'evento tenutosi a Palazzo Ferrero, al Piazzo di Biella, moderato da Adriana Volpe: qui, hanno preso la parola dirigenti e referenti Unpli piemontesi e nazionali, oltre a vari ospiti e istituzioni proprio per esporre l'iniziativa.

Ai nostri microfoni, ha parlato Danila D'Alessandro, guida della Pro Loco di Piatto, nonché presidente del Comitato Pro Loco Biellesi e referente piemontese per il Censimento del Patrimonio Culturale Immateriale: “Siamo definite le sentinelle dei territori, la nostra peculiarità è mantenere in vita le tradizioni dei paesi. Pensiamo solo all'enogastronomia, alle sfilate dei gruppi storici, alle rappresentazioni sacre. Fortunatamente siamo i custodi di questo immenso patrimonio culturale. Lo scopo del progetto? Censire in tutta Italia questo immenso e sconfinato patrimonio: si lavora sul presente per mantenere ciò che è stato in proiezione al futuro. È importante che le nuove generazioni apprendano dai saperi antichi”.

L’incontro è poi proseguito nel pomeriggio, fino a sera, nell’area manifestazioni di Valdengo, dove si sono mostrati al pubblico 250 protagonisti, espressione di circa venti testimonianze dei Beni Immateriali Piemontesi. Dai canti ai balli e alle tradizioni: dal Festival delle Sagre di Asti al Folclore Vigezzino (Vco), dalle Fisarmoniche di Valdengo al Palio di Fossano e altri ancora. Senza dimenticare le Tradizioni Carnevalesche Piemontesi: da Santhià a Chiavazza, per citarne due. Una giornata ricca di spunti che ha pienamente soddisfatto gli organizzatori.