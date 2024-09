Nuova sede AIB Biella Orso: Quanta commozione al raggiungimento di questo importante obiettivo FOTO e VIDEO

"Salvaguardare la vita altrui ed il territorio sono esempi di altruismo e forza d'animo: il prezioso servizio dei volontari antincendio per la comunità è di fondamentale importanza. Oggi si inaugura la nuova sede del gruppo AIB, Antincendi Boschivi, realizzata grazie anche al contributo di enti ed aziende del territorio, insieme a quelli di Regione Piemonte e Comune di Biella, un impegno corale perché corale è la necessità di prevenire e contrastare gli incendi boschivi e promuovere comportamenti responsabili. Grazie ai volontari del Gruppo Antincendi!"

Il Ministro Gilberto Pichetto ha voluto far pervenire un suo messaggio alla squadra letto dal Segretario Provinciale Mattia Bau':

"Cari Volontari, ci tengo a farvi arrivare il mio saluto e a ringraziarvi per il lavoro che svolgete per la salvaguardia del nostro patrimonio boschivo. La vostra nuova sede rappresenta sicuramente lo sforzo della nostra comunità locale per rispondere ad un’emergenza che spesso si presenta a più alto rischio per le nostre aree verdi. Mi fa piacere vedere che anche nel vostro caso la comunità locale e l’imprenditoria collaborano per fornire una risposta organica e strutturata. Come voi sapete il pubblico fa la sua parte per rispondere ai problemi posti alla salvaguardia ambientale e per potenziare il grande complesso della Protezione civile di cui fanno parte i Vigili del fuoco, ma anche tanti volontari come voi".

A Chiudere la parte istituzionale prima del taglio del nastro, hanno preso la parola Giuseppe Bettas, Ispettore regionale Aib e Davide Veronio, Legale Rappresentante e Caposquadra della Squadra di Biella, che hanno rinnovato i ringraziamenti agli ospiti per la presenza e ai volontari, compreso quelli che non ci sono più, per l'impegno e la dedizione ad una squadra affiatata ed unita.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione, un momento conviviale ha permesso di rinnovare i buoni rapporti stringerne di nuovi e consolidare le amicizie nate e cresciute nel corso degli anni.