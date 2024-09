Cordar, avviso di selezione pubblica, riapertura dei termini

SELEZIONE PUBBLICA

per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 addetto esperto amministrativo (inquadramento livello 5°) presso il Settore Amministrativo Finanziario, con contratto di apprendistato professionalizzante di cui al vigente C.C.N.L. per il settore Gas - acqua. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. Gas-Acqua. Durata periodo apprendistato mesi trenta. Periodo di prova mesi tre effettivi. La selezione si intende riservata a candidati di età compresa tra i 18 e i 29 anni

AVVISO RIAPERTURA DEI TERMINI

Allo scopo di acquisire un maggior numero di domande da sottoporre all’iter selettivo per la posizione di cui sopra, le istanze di candidatura dovranno pervenire entro le

ORE 12 DEL GIORNO 8 OTTOBRE 2024.

Restano confermate le modalità di presentazione delle domande, nonché tutte le altre condizioni contenute nell’avviso datato 15 luglio 2024, disponibile nel testo integrale sul sito internet aziendale www.cordarbiella.it - sezione “Società trasparente” – selezione del personale – reclutamento del personale.