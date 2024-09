Biella, lavori di sistemazione ai passaggi pedonali di via Lamarmora

Lavori in corso a Biella. Nella giornata di oggi, 12 settembre, il Comune ha predisposto un paio di interventi di sistemazione sui due passaggi pedonali, presenti in via Lamarmora, davanti al Centro Commerciale I Giardini. Nella stessa zona, si stanno coprendo le buche presenti sulla strada.

“Un simile intervento verrà eseguito in via Cernaia, dove molti cittadini hanno segnalato una grossa buca - dichiara l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - L'intervento è previsto in queste ore”.