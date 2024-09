All'osservatorio di San Clemente torna "Stregati dalla Luna"

Parte il 14 settembre la nuova stagione delle attività di Uba (Unione biellese astrofili) con l’Osservatorio astronomico e astrofisico biellese. Il primo appuntamento, dal titolo “Stregati dalla Luna”, è in programma per le 21.00 all’osservatorio di San Clemente. La serata è stata ideata da Uai nazionale (unione astrofili italiani) per partecipare all'International Observe the Moon Night, un evento mondiale di osservazione della Luna al quale Uba partecipa da molti anni.