Istituto Comprensivo Biella 3, primo giorno di scuola per elementari e medie, gli orari

Mercoledì 11 settembre avranno inizio le lezioni per l’anno scolastico 2024/2025 e l'istituto comprensivo ha diffuso gli orari delle lezioni delle elementari e delle medie.

Per quanto riguarda la Scuola PRIMARIA

- Sede Villaggio Lamarmora: inizio lezioni ore 8:05, termine lezioni ore 16:10 (la mensa sarà già attiva per chi è regolarmente iscritto)

- Sede Collodi e Borgonuovo: inizio lezioni ore 8:15, termine lezioni ore 12:45

Scuola SECONDARIA di PRIMO GRADO Inizio lezioni - ore 7:50; termine lezioni - ore 13:38 Gli ingressi sono i seguenti: - sede MARCONI: corso Risorgimento 33A, ingresso principale (fronte parcheggio) - succursale SALVEMINI: via Carso 30, ingresso principale

E’ già previsto il servizio mensa per lunedì 16 settembre, solo per gli allievi iscritti al percorso ad indirizzo musicale per entrambi i plessi che siano regolarmente iscritti al servizio mensa del comune di Biella.

Tutti gli allievi dovranno avere un proprio diario e materiale per scrivere