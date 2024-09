Playstation: tutto ciò che c’è da sapere sul futuro dell’iconica console Sony

Il mondo del gaming rappresenta un vero e proprio baluardo nel sempre più variegato panorama del tech. Nel corso di circa un trentennio, del resto, questo settore ha affrontato una serie di processi di innovazione particolarmente significativi, tanto da offrire una scelta molto ampia agli appassionati e da generare vere e proprie opportunità professionali ed esperienze incredibili a chi fa dei videogiochi uno sbocco lavorativo. Tra tornei, eventi e community animate da ferventi discussioni, il paradigma di riferimento risulta essere più interessante che mai, spingendone gli aficionados a documentarsi costantemente sulle ultime release, soprattutto quando le console vengono scelte come soluzione di punta per le esperienze di gioco. In questo caso, la Playstation è una vera istituzione. La console Sony, infatti, conquista gli appassionati da decenni ormai e, oggi, è giunta alla sua quinta generazione, continuando a destare la curiosità dei fan in merito alle prossime versioni. Scopriamo, nelle prossime righe, tutto ciò che c’è da sapere su alcune possibili anticipazioni sul futuro della console Sony.

Il futuro della Playstation anticipato da Hideo Kojima? Tutto ciò che c’è da sapere sugli ultimi rumour

Quando si parla di voci di corridoio, ormai, bisogna fare molta attenzione e prendere un po’ tutto sempre con le pinze. Ciò nonostante, alcune opinioni possono essere difficili da valutare, tanto da destare immediatamente clamore tra le varie community. Quando si tratta di gaming, pochi riescono a conquistare l’attenzione dei fan quanto Hideo Kojima, i cui contenuti sul web risultano sempre essere una sorta di avvincente caccia al tesoro: veri e propri enigmi da risolvere per poter scoprire le prossime mosse nel mondo Playstation.

Ora, che Sony dovesse svelare la prossima generazione di Playstation era quasi un dato di fatto. Proprio per questo motivo, una foto pubblicata recentemente da Kojima stesso ha lasciato immediatamente presagire che l’autore giapponese stesse utilizzando proprio la prossima versione di Playstation che entrerà sul mercato a fine anno. Nella fattispecie, lo scatto ritrarrebbe Kojima intento a testare una build di sviluppo del seguito di un titolo cult per console: Death Stranding 2: On The Beach.

La foto di per sé lascerebbe davvero molto alla fantasia, se solo non fosse stato per i fan più attenti, il cui occhio, è caduto subito su un oggetto misterioso coperto da un telo nero sulla destra della scrivania su cui Kojima stesso poggia. La prossima release della Playstation dovrebbe essere un restyling del già acclamato modulo PS5, proposto in versione Pro, più performante e aggiornato dopo quattro anni dalla sua uscita. In molti sui forum si sono già scatenati, affermando che si trattasse proprio della Playstation 5 Pro, ma sarà vero?

Hideo Kojima e la PS5 Pro, anticipazione o solo una voce di corridoio?

Ovviamente, trattandosi di semplici speculazioni, altrettanti fan si sono chiesti perché Kojima avrebbe dovuto mostrare così facilmente un oggetto esclusivo, ancora lontano dai radar e su cui gli appassionati, finora, non hanno potuto fare altro che fantasticare. Alcuni hanno pensato che potesse trattarsi di una trovata pubblicitaria, certamente sensata, ma che in ogni caso lascerebbe non pochi interrogativi.

Alla base di questo scetticismo poggia la possibilità che si tratti di un salto troppo affrettato alle conclusioni, nonostante nelle community di riferimento si sappia già da tempo che gli sviluppatori e gli addetti ai lavori abbiano già avuto accesso ad alcuni kit della PS5 Pro e che, proprio per questo motivo, Kojima potrebbe avere già avuto la possibilità di testare il prodotto in un contesto professionale. Insomma, sarebbe sorprendente se, alla fine, sotto quel telo, non ci fosse stata una PS5 Pro, ma altro.

