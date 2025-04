Primavera ed estate in Alto Adige: attività per tutti i gusti

L’Alto Adige è un territorio dalle numerose sfaccettature, in grado di appassionare ogni tipo di viaggiatore grazie a un’offerta turistica davvero completa e variegata. In primavera e in estate, il paesaggio si trasforma in un mosaico di colori, tra prati in fiore, boschi rigogliosi e alcune cime ancora innevate, offrendo una gamma di attività adatte a ogni interesse. Che si sia alla ricerca di quiete e relax, di sport ed escursioni o di esperienze culturali ed enogastronomiche, questo territorio, che ospita le splendide Dolomiti, patrimonio UNESCO, è sempre una scelta vincente.

Una rete di ospitalità d’eccellenza

La qualità dell’accoglienza in Alto Adige è uno dei punti forti del territorio. Chi cerca una vacanza all’insegna del benessere e del relax può affidarsi alla rete dei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Si tratta di una selezione di strutture in alcune delle zone più suggestive dell’Alto Adige, come la Valle Aurina, la Valle Isarco, Merano e dintorni, Bolzano (vigneti e Dolomiti) ecc.

Questi hotel si distinguono per l’elevato livello di comfort, le aree wellness spaziose e curate, le SPA con trattamenti alpini e la cucina gourmet orientata alla sostenibilità. Scegliere un soggiorno in uno spettacolare hotel in Alto Adige all’interno del circuito Belvita significa concedersi una pausa rigenerante, immersi in panorami naturali e accompagnati da servizi d’eccellenza.

Primavera ed estate attive: non solo trekking

Le stagioni calde trasformano l’Alto Adige in un paradiso per chi ama la vita all’aria aperta. Oltre al trekking, che qui trova il suo regno tra i sentieri del Parco Naturale Puez-Odle o lungo le passeggiate attorno all’Alpe di Siusi, la regione propone numerose attività alternative. Chi ama le due ruote può percorrere le ciclabili lungo l’Adige o l’Isarco, oppure affrontare i trail più tecnici nelle zone di Plan de Corones o del Renon. Gli appassionati di sport acquatici possono scoprire laghi come quello di Caldaro, di Fiè, di Varna ecc. ideali per nuotare o semplicemente rilassarsi presso la riva. Le possibilità non finiscono qui: dalle ferrate sulle Dolomiti alle uscite a cavallo in Val d’Ega fino al golf in Val Gardena, ogni giorno è una nuova avventura.

Cultura ed enogastronomia: un patrimonio da vivere

L’Alto Adige è anche un concentrato di storia, arte e tradizioni che convivono armoniosamente con un’anima moderna e innovativa. Oltre alle località più note come Bolzano e Merano, ricche di eventi culturali e architetture che fondono stili alpini e mediterranei, meritano una visita anche altri luoghi particolarmente affascinanti. Bressanone, con il suo chiostro affrescato e l’antico Palazzo Vescovile, o Chiusa, con il monastero di Sabiona arroccato sulla roccia, raccontano storie secolari. Brunico, invece, offre un centro storico vivace e musei dedicati alla montagna, come quelli del circuito Messner Mountain Museum.

E poi c’è la gastronomia: rifugi alpini e ristoranti stellati, sagre paesane, mercatini contadini, strade del vino e percorsi degustazione permettono di immergersi in una cucina autentica, dove i sapori alpini incontrano quelli mediterranei. Dal pane di segale alle erbe di montagna, dai canederli ai vini bianchi freschi e minerali, ogni esperienza a tavola racconta un pezzo di territorio.

Alto Adige: una destinazione che sa sorprendere

L’Alto Adige è una destinazione che sa sorprendere e divertire in ogni stagione, ma in primavera ed estate offre il suo volto più vivace e rigenerante. Tra soggiorni di charme, escursioni panoramiche, esperienze culturali autentiche e sapori gustosi, questa regione rappresenta una scelta ideale per chi desidera una vacanza completa, in equilibrio tra natura, benessere e scoperta.