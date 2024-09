La realtà virtuale è di casa in Valle Cervo FOTO

C'era grande curiosità in Valle Cervo per la presentazione del video girato in realtà virtuale. L'evento si è tenuto venerdì sera presso il Circolo del Tennis di Rosazza, dove è stato descritto il progetto, realizzato grazie ai fondi europei (tramite GAL Montagne Biellesi, Unione Montana Valle Cervo, comuni di Campiglia Cervo, Piedicavallo e Rosazza e la partecipazione attiva dell'Associazione Casa Museo) e messo in piedi dalla Società Ett, specializzata in video produzioni anche sperimentali.

In tale occasione, è stato proiettato nel salone il corto e sono stati resi disponibili 6 oculos per vedere lo stesso video, diviso in due parti con realtà virtuale. Grandi apprezzamenti da parte del pubblico sia per la trama (che in pochi minuti racconta l’essenza della Bursch) sia per la qualità tecnica e tecnologica. A intervenire diverse autorità come il vicepresidente regionale Elena Chiorino, il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro, il vice di Campiglia (nonché presidente della Casa Museo) Daniela Casale, il vice di Piedicavallo Claudia Vincenzi, il direttore del GAL Luca Pozzato, Andrea Dallafontana per la società Arc An Ciel e per la Ett il direttore di produzione Roberto Lo Crasto, assieme al regista Federico Basso.

La notizia si è diffuda velocemente tanto che nella giornata di ieri, domenica 1° settembre, una trentina di persone sono state alla Casa Museo espressamente per indossare i visori e vedere il video in 3D con commenti entusiastici.