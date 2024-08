Settembre intenso per Storie di piazza: proseguono le riprese.

Un altro mese di intensa attività si prospetta per Storie di Piazza aps che per settembre porterà avanti diversi appuntamenti. Dal teatro alle riprese video: la rassegna Storie Biellesi a Sostegno e a Castellengo, il nuovo spettacolo giovane a Miagliano, Palazzo Gromo Losa e Casa Zegna; Memoria d'annata con un nuovo spettacolo scritto dagli ospiti del Belletti Bona e lo spettacolo sensoriale con AMA motore del gruppo. In più Autobah sarà a Torino.

Si concretizzano anche le riprese video a Cavaglià e a Rosazza per Contiamo su di noi, Team.

Ritorna Fabio Banfo in Residenza d'artista e poi... la scuola ricomincia e Storie di piazza è nel catalogo di Muse alla Lavagna con Storie di pietra e Storie di acqua.