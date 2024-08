Tour dei Rifugi, la soddisfazione del runner Roberto Barbirato: “Tutti molto disponibili”

L’esperto runner e camminatore Roberto Barbirato, dopo un mese, è riuscito a completare il giro dei rifugi delle nostre montagne. “Ho affrontato il tour completamente da solo” dichiara lui.

Nei rifugi sono stati tutti molto gentili e accoglienti, nonostante non sapessero che si trattasse di un partecipante della gara. “Si sono dimostrati tutti molto disponibili nel farmi il timbro sulla tessera e darmi da mangiare, anche solo una fetta di torta nonostante non avessi pernottato.”

Il corridore e runner consiglia vivamente a tutti di fare escursionismo e di andare nei rifugi sottolineando che è un’esperienza fattibile per chiunque. “Sono contento di questa iniziativa – conclude Roberto - questa esperienza mi ha soddisfatto perché in questo mese mi ha permesso di conoscere posti che prima non ho mai preso in considerazione.”