Tollegno, il Comune valuta gestione e costi della fontana di Piazza Dante

La manutenzione della fontana, dalla sua messa in funzione fino a poco tempo fa, è sempre stata gestita in proprio dal precedente sindaco. Va da sé che quella soluzione non sarebbe stata praticabile con l’andare del tempo e ora vanno trovate soluzioni gestibili da chiunque amministri il paese. A questo proposito, lo scorso 29 luglio, è stata effettuata un’ispezione con l’ausilio di una ditta specializzata. Questo anche perché la “sala comandi” sottostante l’impianto è configurata tecnicamente come “luogo confinato” nei termini del suo accesso in totale sicurezza e quindi non vi può accedere chiunque, ma solo personale specializzato e con le opportune accortezze.