Fondi PNRR: cantiere all'ex biblioteca in via Pietro Micca

Nuova vita all'ex biblioteca in via Pietro Micca a Biella che a marzo del 2016 aveva ceduto il passo al nuovo servizio in piazza Curiel. Da allora l'edificio è sempre più ammalorato, con distaccamento dell'intonaco nella parte esterna in vari punti. Da anni hanno fatto la comparsa al suo esterno le reti arancioni ma presto potrebbero essere tolte, finalmente. Il vecchio edificio sarà ristrutturato da cima a fondo con fondi PNRR e diventerà la nuova sede degli uffici dei Servizi Sociali. Il progetto vale € 719.326,75, e la ditta avrà 340 giorni per terminare l'intervento.

In particolare sono previsti la realizzazione nuovi servizi igienici del piano terra, il restauro della scala, la ridistribuzione interna del piano terra e parte del piano primo, la dismissione e sostituzione degli infissi esterni del piano terra e parte del primo piano, la verniciatura e trattamento antiruggine delle grate degli infissi esterni, degli infissi interni del piano terra, l'Integrazione e realizzazione di alcuni infissi interni del piano primo, il restauro di altri, la realizzazione di una nuova pavimentazione in legno in opera sulla preesistente al piano primo, di controsoffitti in tutti i locali del piano terra e dell’ala sud del piano primo, la tinteggiatura delle murature, e dei soffitti dove non previsto il controsoffitto, il ripristino dell’intonaco ammalorato del vano scala prospiciente il nuovo ingresso provvisto di ascensore e tinteggiatura, il restauro conservativo scala, la realizzazione nuovi servizi igienici del piano terra.

Il progetto prevede anche la ristrutturazione della parte esterna: il consolidamento degli elementi aggettanti quali i balconi del primo piano e il cornicione con il canale di gronda, la demolizione della rampa esistente, scala e piattaforma di accesso metallica per la realizzazione di un nuovo sistema di risalita in calcestruzzo, la realizzazione di un nuovo ascensore esterno per raggiungere la quota del piano terra e il piano primo, l'Impianto di climatizzazione per la climatizzazione estiva ed invernale, l'impianti idrico sanitario e quello elettrico.