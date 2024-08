Lo spettacolo della prima superluna blu dell'anno nello scatto di un lettore

E' stata una fortuna che il cielo era sereno e in tanti nella notte tra il 19 e il 20 agosto hanno potuto osservare la “Superluna dello Storione”, detto anche “Luna blu stagionale”.

Due nomi che possono anche ingannare visto il nome, perchè la Luna infatti non era blu, e non si tratta nemmeno di un evento speciale o eccezionale. Il termine indica semplicemente la seconda Luna piena di un mese solare oppure, come in questo caso, la terza Luna piena in una stagione con quattro Lune piene, ed è proprio questa la particolarità di questo evento.

Quella di questi giorni è stata la prima di quattro Superlune consecutive quest’anno. L'ultima Luna Blu stagionale risale al 2021, la prossima è prevista nel 2027.

Questa meravigliosa immagine è stata scattata alle 2,24 del 20 agosto da Paolo Rosazza Pela.