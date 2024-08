Obiettivo Sabato al Terzo Paradiso di Via Serralunga: l’opera di Pistoletto.

In Via Serralunga, a Biella, si erge maestoso l'edificio che ospita il Terzo Paradiso, un luogo intriso di significato e simbolismo, dedicato alla trasformazione sostenibile della società. Un sabato mattina, armati di curiosità, i fotografi biellesi si sono avventurati nella sede che ospita il terzo paradiso biellese: un’opera che è presente in tutto il mondo, dall’India a Cuba, dalla Finlandia alla Nuova Zelanda.

Di seguito il link alla galleria completa: https://www.obiettivosabato.it/biella/nggallery/album/il-terzo-paradiso

Lo scatto

La fotografia evidenzia l’opera sul pavimento e la singolare architettura circostante. La ripresa a livello del terreno permette di mostrare il locale nella sua quasi totalità, mettendo in evidenza il forte contrasto della luminosità delle linee dorate che si intrecciano nella parte inferiore.

I parametri

Fotocamera Nikon D750 Obiettivo Nikon 24-120;

Tempo di scatto 1/200s; Diaframma f8; Zoom 24 mm; ISO 1600.