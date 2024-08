Salussola, avviso ai creditori per i lavori sul ponte P-320-050: la scadenza è il 2 settembre.

La Provincia di Biella ha emesso un avviso rivolto a tutti i potenziali creditori della ditta esecutrice, in merito agli urgenti lavori di manutenzione straordinaria del ponte P-320-050 situato al km 4+216 sul torrente Odda, nel Comune di Salussola.

A seguito del completamento dei lavori, tutti coloro che vantano crediti, a causa di indebite occupazioni di aree / stabili, o per danni causati durante l'esecuzione dei lavori, sono invitati a presentare la documentazione comprovante i loro crediti entro il 2 settembre 2024.

Le richieste dovranno essere inoltrate all'Amministrazione Provinciale di Biella entro il termine stabilito; trascorso tale periodo, non sarà più possibile prendere in considerazione i titoli di credito in via amministrativa.

“Questo avviso, pubblicato anche all'Albo Pretorio del Comune di Salussola, rappresenta un passaggio formale e necessario per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni relative ai lavori pubblici eseguiti sul territorio”.

Per ulteriori informazioni: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Dettaglio.aspx?Pub=8094&Tipo=11&CE=slssl066