Presa di Cordar sull' Oropa all'Antua, Martinazzo: "Vergognoso che la gente continui a entrare in un'area di tutela"

"Si tratta di un'area di tutela nostra, di Cordar, dove le persone non possono assolutamente entrare e fare in bagno, ma più volte viene sfondata la rete per fare anche addirittura delle grigliate. La gente passa dalla scala che non si potrebbe utilizzare, è per gli addetti dell'area. Poi l'acqua è un bene di tutti, da preservare, un comportamento simile è vergognoso, quell'area è una presa sul torrente Oropa chiusa a chiunque".

E' lo sfogo del presidente di Cordar Gabriele Martinazzo, che nei giorni scorsi ha interessato le forze dell'ordine su quanto sta accadendo in quella zona, che d'ora in avanti faranno più controlli.

"Chiedo responsabilità alle persone - prosegue Martinazzo - è una zona chiusa, e se è così è perchè non si può andare, c'è la vasca dell'acquedotto. Più volte hanno rotto il cancelletto, il lucchetto e non accade solo in estate ma tutto l'anno, è vergognoso!".