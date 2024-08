Candelo, lavori al campanile e alla casa parrocchiale di San Pietro

Da alcuni mesi, a Candelo, sono iniziati i lavori alla chiesa parrocchiale di San Pietro. Gli interventi sono rivolti al campanile e alla casa parrocchiale: nel primo caso, è in atto il ripristino del basamento della croce e il suo riposizionamento. Purtroppo le avverse condizioni meteorologiche degli scorsi anni ne hanno minato la stabilità.

In più è in programma il rifacimento delle formelle del cupolino, unita alla sistemazione con sostituzione dei tiranti in ferro e il rinnovamento della muratura. L'opera prevede un costo di poco superiore ai 129mila euro.

Nell'altro caso, invece, è la casa parrocchiale a essere oggetto di un intervento di riparazione delle crepe e delle fessurazioni, unita alla sistemazione del soffitto del sottotetto. Qui, si prevede una cifra pari a circa 80mila euro.