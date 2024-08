Giovani e vacanze, cosa si aspettano i giovani biellesi?

Il desiderio di viaggiare è palpabile tra i giovani, perché è il modo migliore per conoscere nuovi luoghi, nuove persone e soprattutto rilassarsi, ma cosa vogliono precisamente da una vacanza?

Abbiamo posto a 6 giovani biellesi, Chiara, Sofia, Leonardo, Giovanni, Michela e Giacomo alcune domande sulle vacanze.

È stato chiesto quale, secondo loro, sia il genere di vacanza preferito dai giovani biellesi e la risposta è stata univoca: le mete più gettonate sono i luoghi, specialmente all’estero, che possono offrire esperienze nuove, una vita da spiaggia e un’ottima proposta di vita notturna (aspetto limitato nel Biellese per un giovane che vuole passare una vacanza in loco), avendo a disposizione budget ridotti.

Chiara racconta di apprezzare località calde e marittime, per godere di un buon paesaggio, stare al mare e vivere la movida notturna: “Mi piacerebbe andare alle Maldive o a Bali, in Thailandia, per poter vivere nuove esperienze, visitare paesaggi inesplorati e potermi rilassare – afferma la ragazza -, per quanto riguarda il budget, se sono con amici, preferisco non spendere troppo: all’incirca 800-900 euro a settimana. La durata della vacanza è variabile e dipende dal posto in cui sono, in linea di massima, 2-3 settimane”.

Anche Sofia preferisce le zone di mare con un’ampia proposta di intrattenimento serale, ma aggiunge che apprezza visitare il centro della città nella quale si trova: “Il mio sogno sarebbe quello di fare un road trip in Thailandia – afferma la giovane - mi piacerebbe visitare molti luoghi differenti allo stesso tempo e arricchirmi culturalmente”.

Per quanto riguarda l’alloggio quasi tutti i ragazzi concordano che sia meglio soggiornare all’interno di un albergo perché il servizio di cucina e pulizie è solitamente compreso, solo Leonardo afferma di preferire le vacanze in tenda o in roulotte per avere maggiore autonomia: “Tendo a scegliere un luogo tranquillo per bilanciare il riposo con la scoperta delle bellezze locali. Mi piace molto stare a contatto con la natura – continua lui – preferisco di gran lunga recarmi in luoghi freddi e sogno di visitare l’Islanda”.

Anche per Michela le ferie si prospettano all’insegna del relax: “Amo passare un periodo rilassante, magari alternando albergo e spiaggia. Mi piace il mare, però non starei più di una settimana perché mi annoierei. In montagna, invece, starei anche una decina di giorni, in qualsiasi caso cercherei di spendere il meno possibile, al massimo 1200 euro”.

La meta in cui Giovanni si recherà prossimamente è San Andreas o San Diego, in California: “Preferisco le vacanze in località marittime e all’estero – dichiara –, dove si possa godere della spiaggia, ma anche approfittare della vita notturna e organizzare escursioni e gite in barca”. Durante questo genere di vacanze, Giovanni preferisce alloggiare in appartamento per organizzarsi autonomamente: “Io cerco la libertà” afferma il ragazzo. “Secondo me una vacanza dovrebbe durare almeno 2 settimane - prosegue - altrimenti non ci sarebbe la possibilità di visitare approfonditamente. Il budget, contando il volo aereo e l’alloggio, lo fisserei a 2000 euro.” Giovanni solitamente organizza le ferie con i suoi amici, affidandosi soprattutto alle recensioni che trova online.

Giacomo, negli ultimi tempi, si affida alle agenzie di viaggio, anche se afferma che non avrebbe problemi ad organizzare le vacanze autonomamente: “Una volta ero più interessato alla vita notturna mentre ora preferisco le visite in città, nei musei e mi piace osservare nuovi paesaggi – afferma il ragazzo - la mia meta da sogno è un’isola tropicale, ma anche la montagna offre panorami suggestivi.” Giacomo preferisce alloggiare in albergo o in appartamento, comodo in quanto si può avere maggior libertà negli orari e nel cibo. La giusta durata per un viaggio è di circa due settimane e nell’ultima, durata 7 giorni, ha speso circa 1200 euro. “Durante i miei viaggi non posso dimenticare la macchina fotografica – afferma il giovane -, per immortalare al meglio i luoghi visitati e le esperienze vissute”.

La parola chiave è dunque “relax”, ma sono gradite una buona vita serale e le opportunità per scoprire il luogo, nella sua naturalezza e nella sua storia, per ampliare le proprie conoscenze e scoprire luoghi naturali incantevoli. I giovani cercano inoltre un buon rapporto qualità prezzo, ponderando bene le spese di vitto, alloggio ed extra.

Per i giovani interessati al Biellese non ci sono però molte opportunità di fare della vita notturna; tuttavia, chi è interessato a fare passeggiate all’aria aperta o del vero e proprio escursionismo, trova in Biella un luogo perfetto per visitare luoghi mozzafiato: dalle montagne ai torrenti e ai laghi in altitudine. La città di Biella è inoltre ricca di storia e di arte: lo si può intuire al Piazzo, la zona storica della città e alla Fondazione Pistoletto, che ospita le creazioni del famoso artista biellese Michelangelo Pistoletto. Anche i musei sono molteplici e sparsi in tutto il territorio del Biellese, il più importante dei quali è il Museo del Territorio. Sono inoltre presenti numerose attrazioni come il Bungee Jumping di Veglio, il Parco Avventura di Oropa, punti di interesse e diversi eventi nelle realtà locali.

Viaggiare apre sempre la mente ed offre molte opportunità di conoscenza di nuovi luoghi, persone e modi di vivere. NewsBiella.it augura dunque buone vacanze a tutti.