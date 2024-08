A Valdilana presentato "Souvenir": il concerto nel giardino di Casa Zegna.

Martedì 6 agosto alle ore 17 il giardino di Casa Zegna ospiterà “Souvenir”, concerto nell’ambito della rassegna musicale Piedicavallo Festival 2024 in collaborazione con GAL Montagne Biellesi. L’evento sarà l’occasione per immergersi in un viaggio musicale evocativo, grazie alle composizioni di due dei più grandi maestri del nostro tempo: Philip Glass ed Ennio Morricone.

Il concerto vedrà la partecipazione di Christian Rossetti al pianoforte e Gabriele Artuso al flauto traverso, che interpreteranno brani celebri tratti da composizioni per il cinema, come “The Hours” e “The Truman Show”, “Nuovo Cinema Paradiso” e “La Leggenda del Pianista sull’Oceano”.

Di seguito il programma:

Nella prima parte del concerto, il pubblico sarà avvolto dall’ipnotico minimalismo di Philip Glass. Le sue composizioni, caratterizzate da ripetizioni e variazioni sottili, creano un’atmosfera meditativa e intensa. Il concerto inizierà con “Morning Passages”, un pezzo evocativo e delicato tratto dalla colonna sonora del film “The Hours”, per concludersi con il title track del film omonimo, un’opera che unisce delicatezza e profondità emotiva in un crescendo di intensità.

Philip Glass (1937-)

Morning Passages (TheHours)

Mad Rush (Glassworks)

Opening (Glassworks)

Truman Sleeps (The Truman Show)

The Hours (The Hours)

Nella seconda parte del concerto, si passerà all’affascinante mondo delle colonne sonore di Ennio Morricone. Le sue melodie indimenticabili hanno segnato la storia del cinema, e i brani in programma rappresentano alcuni dei suoi capolavori più celebri. Il pubblico verrà trasportato dalle note evocative di “La leggenda del pianista sull’oceano”, per poi proseguire con il tema celebre dedicato a Deborah nel film “C’era una volta in America”.

Ennio Morricone (1928-2020)

The Legend of the Pianist on the Ocean

Playing Love

The Crisis

Nocturne With No Moon

Once Upon A Time in America

Deborah’s Theme

Once Upon A Time In West

Nuovo Cinema Paradiso

Tema D’Amore