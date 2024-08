Ordinanza anti-caldo della Regione, Bonifacio Presidente Ance Biella: "Valutare l'anticipo dell'inizio delle attività"

Piemonte da bollino rosso e la Regione Piemonte mette in campo l’astensione dal lavoro nelle ore centrali della giornata per le mansioni di fatica svolte sotto il sole nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del florovivaismo.

Andrea Bonifacio Presidente Ance Biella è allineato alla posizione della Presidente Ance Piemonte Valle d’Aosta Paola Malabaila: "In riferimento all'ordinanza anti-caldo della Regione Piemonte, è necessario che, in caso di elevato rischio termico nel settore edile, queste misure di prevenzione prevedano la deroga automatica ai limiti di rumore definiti dalle Amministrazioni comunali. Questo consentirebbe di anticipare l'inizio delle attività lavorative, garantendo condizioni di maggiore sicurezza per i lavoratori. In tal modo, si ridurrebbe il rischio di esposizione a temperature pericolose nelle ore più calde della giornata e si assicurerebbe una continuità lavorativa. Diversamente, la mancanza di tali deroghe comprometterebbe il regolare avanzamento dei lavori".