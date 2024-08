Condominio solidale di Piazza Molise, rimessa a nuovo l'area verde, FOTO

Il Comune di Biella ha rimesso a nuovo l'area verde del condominio solidale di Piazza Molise. Ad interessarsi della situazione l'assessorato ai Lavori Pubblici su richiesta dell'assessorato alle Politiche Sociali.

"Il giardino attorno all'edificio era in uno stato di degrado terribile - spiega Cristiano Franceschini, assessore ai Lavori Pubblici - e siamo intervenuti a seguito della segnalazione dell'assessore Isabella Scaramuzzi. Ora è più gradevole per gli ospiti l'intero ambiente".

Il Comune si è interessato anche a due dei 15 alloggi al momento disabitati perchè in cattivo stato. "Per via di una perdita importante dal soffitto non potevano più essere occupati - spiega Franceschini - e vista l'emergenza abitativa che interessa anche la nostra città non è un bene. Interverremo quindi ora per renderli agibili, gli uffici competenti sono stati attivati e presto anche questo problema sarà risolto".

E i 13 ospiti per ringraziare il Comune dell'interessamento hanno invitato gli assessori a una grigliata organizzata proprio nel giardino rimesso a nuovo.