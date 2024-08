Giovani e social: “Utili per rapporti di conoscenza o di lavoro, deleteri perchè contengono sempre più odio"

Nel 2024, i social invadono la nostra quotidianità. La maggior parte delle persone, appena sveglia, guarda il telefono, controlla se siano arrivate delle notifiche di lavoro o di qualche familiare o di alcune influencer famose su Instagram o TikTok.

Ma che rapporto hanno gli adolescenti, coloro che sono particolarmente immersi in questo mondo, con i social? Ne abbiamo parlato con Chiara, Giada, Sofia e Nicolò.

Chiara Conti, 18 anni, e Giada Vitale, 18 anni, quante ore al giorno passate al giorno sui social?

GV: Circa quattro o cinque.

CC: All’incirca, due ore al giorno, ma ci sono delle volte, in cui lo uso quattro ore.

Cosa vi attira dei social?

GV: E’ ormai diventato qualcosa di quotidiano. Mi viene naturale guardarli, quando prendo il telefono, ma ciò che mi attira maggiormente è l’intrattenimento.

CC: Parlare con amici e altre persone, oppure vedere contenuti in cui si parla di viaggi o altri argomenti, che mi interessano.

I social ti influenzano?

GV: Abbastanza. Tendiamo a seguire le mode del momento, come i trucchi sponsorizzati dalle influencer.

CC: Condivido con Giada.

Ti demotivano e distraggono?

CC: Durante lo studio, non utilizzo il telefono perché mi fa deconcentrare e stancare.

GV: Quando li seguo sono più distratta.

Potrebbero avere un ruolo nel vostro lavoro futuro?

CC: Potrebbero giocare un ruolo importante. Basti pensare alla ristorazione, dove molti gestori cercano di spingere la loro attività e hanno tutti una pagina web. Quindi, i social rappresentano una grande macchina sia positiva, sia negativa.

GV: Non posso rispondere in modo certo, ma oramai i social sono utili per qualsiasi attività nella sponsorizzazione.

Cosa ti piace vedere sui social e quali sono i tuoi preferiti?

CC: Instagram, perché vedo foto e messaggi. Whatsapp, in quanto ci sono i miei amici stretti. Youtube, per vedere video lunghi di viaggi, libri o musica. C’è più intrattenimento.

GV: TikTok, perché ci sono sempre contenuti che attirano la mia attenzione. Instragram, per vedere i contenuti dei miei amici. Whatsapp per i messaggi.

Lati positivi e negativi dei social?

CC: I social ti permettono di stabilire contatti con molte persone non solo italiane, ma anche straniere. Inoltre, ci sono pagine di giornali provenienti dall’estero e ciò ti permette di raccogliere più informazioni sull’attualità. Purtroppo, però c’è tanto odio sui social e aumentano i fenomeni di bullismo. Per esempio, un gruppo-classe può prende in giro un compagno o una persona viene esclusa. Su Tiktok, persino in video normali, si possono trovare degli insulti nei commenti.

GV: Conoscere persone lontane da te e stabilire un contatto con loro è importante; tuttavia, i social si possono rivelare pericolosi e bisogna usarli consapevolmente. Non mi è mai successo nulla per ora, ma ci sono diversi account fake. E’ necessario stare attenti, perché puoi arrivare in siti strani, che ti truffano.

Differenza tra comunicazione sui social e dal vivo?

CC: Sono due aspetti diversi. Le persone, sui social, sono molto più aperte e avviene una comunicazione più veloce. Eppure, messaggiare tanto può portare a dei problemi, quando parli con la stessa persona dal vivo: non sai più di quali argomenti trattare. Molti preferiscono parlare in chat, che di persona. Dal vivo, capisci chi hai davanti e c’è la possibilità di parlare a tu per tu.

GV: Sono due comunicazioni completamente differenti. Sui social, è facile parlare e purtroppo anche insultare. Tutti tentano un approccio dietro uno schermo, che è quasi una protezione.





Sofia Corniani, 18 anni.

Quante ore passi al giorno sui social? Su quali?

Circa un’ora e mezza: mezz’ora su Instagram e un’ora su TikTok.

Quanto incide nella tua giornata e ti influenza quello che vedi?

Abbastanza. TikTok non particolarmente. E’ vero che mi priva del tempo che utilizzerei in altri modi, ma non mi cambia tanto; al contrario, Instagram ha un impatto più grande, perché vedo le stories delle persone che conosco o altri contenuti che mi interessano.

I social secondo te ti potranno servire un domani nel tuo lavoro?

Da una parte, potrebbero avere un ruolo rilevante perché ci sono persone che li utilizzano a scopo accademico e divulgativo. Dall’altra, no: bisogna usarli con consapevolezza.

Lati positivi e negativi dei social?

Rappresentano uno spazio, in cui si possono condividere passioni o idee o paure. Ci si può ritrovare con le altre persone ed è uno dei vantaggi di TikTok, in cui si condividono esperienze personali. Un aspetto negativo è il fatto che ci siano diverse persone che criticano e non riflettono su quello che scriveranno e ledono la salute mentale delle persone.

C’è una differenza sostanziale tra la comunicazione nei social e dal vivo?

Penso di sì. Nonostante ci siano tanti mezzi per comunicare, il confronto dal vivo non ha paragoni.

Qual è il tuo social preferito? Che cosa ti piace vedere?

Il mio social preferito è TikTok. Mi piace vedere che cosa fanno i miei amici, ma mi interesso anche di sport o contenuti di moda.

Nicolò Ferraris, 18 anni

Quante ore al giorno in genere un ragazzo passa sui social? Che cosa lo attira?

Il trascorro all’incirca tre ore sui social, quando non ho nulla da fare.

Quanto incide nella tua giornata e quanto ti influenza ciò che vedi online?

Non influenza ma piuttosto incide in quanto 3 ore sono tante

I social ti potranno servire in futuro per il tuo lavoro?

Si, sto già pensando a creare un business online

Social preferito?

Uso solo Instagram

Ci sono differenze tra la comunicazione nei social e dal vivo?

Assolutamente si, le persone online spesso sono leoni da tastiera, sono molto esplicite e non si fanno problemi ad insultare e criticare.