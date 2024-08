Appartamento a fuoco a Biella, giovane dimesso dall'ospedale FOTO

Biella, fiamme in un appartamento vicino al centro: uomo salvato dai Vigili del Fuoco assieme al gatto (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Aggiornamento delle 9,45 di mercoledì 31 luglio

E' tornato a casa immediatamente dopo un controllo in ospedale il ragazzo che si trovava nell'appartamento dove ieri martedì 30 luglio è divampato un incendio.

Fortunatamente per lui solo un grande spavento e l'alloggio è stato dichiarato agibile.

I Fatti

Fiamme in un appartamento di Biella, dove un giovane è stato portato in salvo, assieme al suo gatto. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi, 30 luglio, in via Monte Mucrone, a pochi passi dal centro della città, dove è scoppiato un incendio per cause da accertare al primo piano di una palazzina. A dare l'allarme una donna che, insieme al figlio, è uscita in tempo dal locale.

I Vigili del Fuoco sono accorsi con diversi mezzi per domare il rogo che ha completamente avvolto diverse stanze del primo piano. Stando alle informazioni raccolte, un uomo (con il suo micetto) è stato condotto fuori dall'edificio prima che la situazione degenerasse. Sembra che si fosse rifugiato nel sottotetto per sfuggire al fumo. Poco dopo è stato recuperato con l'autoscala, affidato alle cure del 118 e trasportato in ospedale per alcuni accertamenti.

Inoltre, il tempestivo intervento delle squadre ha evitato che le fiamme potessero propagarsi agli altri piani. Ora, la strada di accesso è stata chiusa per permettere i rilievi, affidati ai Carabinieri, giunti sul posto assieme ai sanitari. Dalle prime ricostruzioni le cause del rogo sarebbero da attribuire ad una candela lasciata accesa in una delle stanze dell'alloggio.