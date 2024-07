Follia lungo la superstrada, ciclista tra Valdengo e Vigliano VIDEO

In sella alla bici in superstrada. Nemmeno il caldo di oggi domenica 28 luglio ha scoraggiato un ciclista che è stato avvistato da un nostro lettore lungo la superstrada nei pressi di Valdengo. Incurante dei divieti pedalava tranquillo sotto il sole agli occhi di automobilisti increduli.

Il Codice della strada vieta formalmente di circolare in bicicletta sulle autostrade e superstrade, in quanto la differenza di velocità tra automobilisti e ciclisti rende questi ultimi troppo vulnerabili per correre il rischio di avventurarcisi.

Altri casi in cui il ciclista è passibile di sanzione è quando procede sui marciapiedi, porta un cane al guinzaglio.

Non solo: anche i ciclisti di gruppo rischiano grosso, in quanto per legge non possono procedere affiancati più di due per volta. Al di fuori dei centri urbani sono obbligati a procedere in fila indiana a meno che uno dei ciclisti abbia meno di 10 anni. In questo caso il minore può stare alla destra di un adulto.